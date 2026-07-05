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    AGRANA halbiert Dividende auf 0,35 € – Kritik wegen verborgenem Werkverkauf

    Die AGRANA Beteiligungs‑AG hat auf ihrer 39. ordentlichen Hauptversammlung am 3. Juli 2026 eine Dividende von 0,35 Euro je Stammaktie für das Geschäftsjahr 1. März 2025 bis 28. Februar 2026 beschlossen. Bei 62.488.976 dividendenberechtigten Stammaktien ergibt das eine Ausschüttungssumme von rund 21,87 Mio. Euro. Die Aktien werden ab 8. Juli 2026 ex Dividende gehandelt; Record Date ist der 9. Juli, Auszahlungstag der 13. Juli 2026. Die Ausschüttung erfolgt unter Abzug der gesetzlichen Kapitalertragsteuer (27,5 %); Hauptzahlstelle ist die Raiffeisen Bank International AG.

    Die beschlossene Dividende liegt halbiert unter der Vorjahreszahlung von 0,70 Euro und signalisiert ein zurückhaltenderes Ausschüttungsprofil. Vorstandsvorsitzender Mag. Stephan Büttner betonte in der Versammlung, dass AGRANA trotz politischer Unsicherheiten, einer instabilen Weltwirtschaft und volatiler Energie‑ und Rohstoffmärkte ein solides operatives Ergebnis erzielt habe. Treiber war insbesondere das Segment Food & Beverage Solutions. Das laufende Strategieprogramm „NEXT LEVEL“ lieferte nach Unternehmensangaben erwartete Einsparungen, und die ersten Quartalszahlen des Geschäftsjahres 2026|27 zeigten bereits positive Effekte der Effizienzmaßnahmen.

    AGRANA unterstreicht damit eine an Kontinuität orientierte Dividendenpolitik, die sich nicht allein am Ergebnis, sondern auch am Cashflow und an der Verschuldung des Konzerns orientiert und eine solide Bilanzstruktur bewahren soll. Die Dividendensenkung reflektiert diese Priorisierung: Liquiditätserhalt und Schuldenmanagement stehen offenbar über kurzfristig höheren Ausschüttungen.

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    Auf der Hauptversammlung erhielten Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2025|26 Entlastung. Im Aufsichtsrat kam es zu einer Personaländerung: Dr. Claudia Süssenbacher schied aus, Dr. Petra Pani wurde neu gewählt. Der Aufsichtsrat setzt sich nun u. a. aus Erwin Hameseder (Vorsitzender) und Dr. Niels Pörksen (1. Stellvertreter) zusammen. Als Abschlussprüfer und Prüfer der konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung für 2026/27 wurde KPMG Austria bestellt.

    Zudem weckte die Pressekommunikation kritische Fragen: Insbesondere ein offenbar erfolgter Verkauf der Produktionsstätte Leopoldsdorf wird in den Mitteilungen nicht näher erläutert. Weder Verkaufserlös noch letzter Buchwert wurden offengelegt; Käufer ist nach Verweisen ein kleiner Schweizer Finanzakteur. Für Anleger bleiben damit Transparenz‑ und Governance‑Fragen offen. Aktionäre dürften an der HV oder beim Investor‑Relations‑Team um konkrete Angaben zu Preisbildung, Bewertungsannahmen und Interessenkonstellationen nachsuchen. AGRANA kündigte an, die Presseaussendungen in Deutsch und Englisch auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung zu stellen.



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    Die Agrana Beteiligungs Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 11,95EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.




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