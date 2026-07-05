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    wO Heimspiel

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    Baumarkt-Kette auf der Überholspur: Hornbach-Aktie mit 30 % Abschlag

    Hornbach knackt im ersten Quartal die Zwei-Milliarden-Marke und gewinnt europaweit Marktanteile. Doch steigende Kosten drücken die Marge, und Analysten kappen erst einmal ihr Kursziel für die Aktie.

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    wO Heimspiel - Baumarkt-Kette auf der Überholspur: Hornbach-Aktie mit 30 % Abschlag

    Hornbach startet mit mehr Umsatz, aber weniger Gewinn ins neue Geschäftsjahr. Die Zahlen für das erste Quartal, die der Konzern Mitte Juni präsentiert hatte, zeigten ein Umsatzplus von fast fünf Prozent auf rund zwei Milliarden Euro. Die Aktie konnte sich seither wieder auf Niveaus über 80 Euro etablieren.

    Doch der Gewinn blieb mit 160,9 Millionen Euro allerdings hinter den Erwartungen der Analysten. Verantwortlich dafür ist vor allem die Kostenseite: Die Personalausgaben zogen im ersten Quartal um rund fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr an und belasteten damit die Marge stärker als gedacht.

    Besonders im europäischen Ausland läuft es für die Pfälzer rund: Während das Geschäft in Deutschland mit einem Plus von einem Prozent nur mühsam vorankommt, legte das Auslandsgeschäft um 4,4 Prozent zu. Vor allem in Tschechien, den Niederlanden und der Slowakei greifen die Kunden kräftig zu.

    Die Zahlen der Marktforscher von GfK untermauern den Trend: In fast allen Kernmärkten baute Hornbach seinen Marktanteil aus, in Tschechien etwa von 38,6 auf gut 40 Prozent. Auch im Netz läuft das Geschäft: Der Online-Umsatz kletterte um neun Prozent und macht inzwischen fast ein Sechstel des gesamten Baumarktgeschäfts aus.

    HORNBACH Holding

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    ISIN:DE0006083405WKN:608340
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    Vorstandschef Erich Harsch gibt sich zuversichtlich: "Wir gewinnen weiter Marktanteile in Deutschland und Europa und profitieren von der Stärke unseres Geschäftsmodells." Die Expansion geht munter weiter: Nach der Eröffnung im slowakischen Trnava sollen in diesem Jahr Standorte in Österreich und den Niederlanden folgen, mit Serbien nimmt Hornbach zudem ein komplett neues Land ins Visier. An der Jahresprognose hält das Management fest, Umsatz und bereinigtes Ebit sollen etwa auf Vorjahresniveau landen.

    Die Baader Bank bleibt bei ihrer Kaufempfehlung, senkt aber aufgrund der gestiegenen Kosten das Kursziel von 96 auf 92 Euro. Im Vergleich zur Heimwerker-Branche wird die Aktie derzeit mit einem Abschlag von rund 30 Prozent zur Konkurrenz gehandelt. "Hornbach ist ein hochwertiges und etabliertes Unternehmen mit einer bewährten Erfolgsbilanz und Markenwahrnehmung", schreibt Analyst Volker Bosse.

    Besonders spannender Aspekt der Bilanz: "Rund 62 Prozent der Immobilien des Konzerns befinden sich im Besitz von Hornbach." Das sorgt für wertstabile Sachwerte in den Büchern und sichert dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität bei der Expansion. 

     

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,99 % und einem Kurs von 82,00EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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