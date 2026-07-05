Silberpreis-Prognose: Trendwende bei Silber – Geht es jetzt auf 80 US-Dollar?

Seit Ende Januar wird die Preisentwicklung von Silber von einer Korrektur dominiert. In den zurückliegenden Wochen gab es einige Versuche, das Korrekturszenario zurückzudrängen und eine Trendwende einzuläuten. Sie blieben jedoch ohne Erfolg, denn ein wesentlicher Baustein für eine Trendwende fehlte bislang – die Marktbereinigung, also jene Phase, in der sich die „zittrigen Hände“ aus dem Markt verabschieden. Mit dem Rücksetzer unter die 60 US-Dollar und dem Test der zentralen Unterstützung von 54,5 US-Dollar könnte der Silberpreis nun diese Marktbereinigung vollzogen haben. Bereits in der letzten Silber-Kommentierung an dieser Stelle wurde dieses Szenario thematisiert. Durch den Wochenschluss des Silberpreises oberhalb von 60 US-Dollar erlangte dieser Bereinigungsprozess nun Relevanz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das Zinsgespenst scheint nach dem schwächeren US-Arbeitsmarktbericht für Juni seinen Schrecken vorerst verloren zu haben. Der Anstieg der Anleiherenditen und die Erholung des US-Dollars wurden dadurch gestoppt. Das verschaffte den Edelmetallen – und hier vor allem Gold und Silber – wieder Luft zum Atmen. Wie bereits in der aktuellen Gold-Kommentierung thematisiert, bedarf es aber einer kräftigen Korrektur der Anleiherenditen und des US-Dollars, um Gold und Silber wieder Momentum zu verleihen. Diese lässt jedoch noch auf sich warten. Vor diesem Hintergrund sollte man insbesondere die Entwicklung der Renditen der 2-jährigen US-Staatsanleihen beobachten. Gleichzeitig gilt es, den US-Dollar-Index im Blick zu behalten. Auch dessen Vorstoß wurde gestoppt, doch solange der Index oberhalb von 100 Punkten notiert, ist aus Sicht der Edelmetall-Anleger weiterhin Obacht geboten.

Gold vs. Silber - Die Gold-Silber-Ratio im Blick

Der Goldpreis beendete die Handelswoche bei 4.170 US-Dollar, der Silberpreis bei 62,4 US-Dollar. Entsprechend liegt die aktuelle Gold-Silber-Ratio bei 66,8. Wie ist dieser Wert einzuordnen? Der langfristig relevante Durchschnittswert der Ratio beträgt 60. In Anbetracht der aktuellen Ratio-Werte kann man Silber gegenüber Gold somit ein gewisses Nachholpotenzial zusprechen. Zuletzt thematisierten wir an dieser Stelle Ratio-Werte von 70. Der Rückgang der Ratio auf knapp 67 deutet nun darauf hin, dass Silber im Vergleich zu Gold an Dynamik gewinnt.





Fazit - Geht der Silberpreis jetzt auf 80 US-Dollar?

Der Wochenschluss oberhalb von 60 US-Dollar nährt die Hoffnung auf eine Trendwende bei Silber. Die weitere Entwicklung des Silberpreises gilt es nun, genau zu verfolgen. Gelingt es dem Edelmetall, das Momentum weiter anzukurbeln? Eine Bewegung auf 70 US-Dollar wäre vor diesem Hintergrund eminent wichtig. Sobald diese Tür erst einmal aufgestoßen ist, könnte es für den Silberpreis rasch in Richtung 80 US-Dollar gehen. Auf der Unterseite hat der Preisbereich von 54,5 US-Dollar bis 50 US-Dollar zentrale Bedeutung als Unterstützung. Ein Rutsch unter die 50 US-Dollar würde das Trendwende-Szenario vom Tisch nehmen und eine komplette Neubewertung der Lage notwendig machen.

Während sich die charttechnischen Aspekte langsam wieder aufhellen, waren die fundamentalen ohnehin immer exzellent. Aufgrund seiner Eigenschaften findet Silber in zahlreichen Technologien Anwendung. Der Silberbedarf wird in den nächsten Jahren tendenziell steigen. Das bereits seit langer Zeit dominierende Defizit am Silbermarkt könnte diesem somit noch länger erhalten bleiben.

Enormes Aufwärtspotenzial bieten aktuell auch die Minenaktien. Fresnillo, Hecla Mining oder Pan American Silver verzeichneten in den letzten Wochen knackige Kursrückgänge. Doch auch im Produzentensegment mehren sich die Anzeichen für eine Trendwende. Nicht zuletzt weist der kanadische Edelmetallproduzent Pan American Silver jetzt ein kräftiges Nachholpotenzial auf.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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