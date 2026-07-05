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    Chartanalyse

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    Regeneron-Aktie: Tiefe Korrektur, zaghafte Erholung im Schatten des Rekordhochs

    Regeneron spiegelt an der Börse den Wandel von Euphorie zu Ernüchterung: Nach einem Höhenflug bis 1.080 Dollar folgte eine tiefe Korrektur. Nun ringt die Aktie um Stabilisierung – weit entfernt vom Rekord, aber mit ersten Signalen einer zögerlichen Bodenbildung.

    Chartanalyse - Regeneron-Aktie: Tiefe Korrektur, zaghafte Erholung im Schatten des Rekordhochs
    Foto: ASSOCIATED PRESS - ASSOCIATED PRESS

    Dreijahresbild: Von Rekordhoch in eine ausgeprägte Korrektur

    Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals hat in den vergangenen drei Jahren einen markanten Zyklus durchlaufen. Ausgehend von Kursen um 660 US-Dollar im Sommer 2023 setzte sich zunächst ein dynamischer Aufwärtstrend durch, der den Wert bis August 2024 auf ein Hoch von 1.080 US-Dollar trieb. Nach dieser Spitze kippte das Bild jedoch deutlich: Ab Herbst 2024 dominierte eine scharfe Abwärtsbewegung, die sich über das Jahr 2025 hinweg fortsetzte und im Juni 2025 in einem Tief bei 422,30 US-Dollar mündete. Seitdem versucht die Aktie, sich von diesem Tief zu lösen, bleibt aber klar unter den früheren Höchstständen und befindet sich charttechnisch in einer übergeordneten Korrekturphase innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends der vergangenen Jahre.#/p##

    Aktuelle Lage: Erholung vom Tief, aber weit unter dem Hoch

    Der jüngste Schlusskurs liegt bei 572,40 US-Dollar (Stand 02.07.2026). Damit notiert Regeneron deutlich über dem Dreijahrestief von 422,30 US-Dollar, hat aber zugleich einen großen Abstand zum Dreijahreshoch von 1.080 US-Dollar. In Relation zur gesamten Spanne der letzten drei Jahre bewegt sich der Kurs nur rund ein gutes Fünftel über dem Tief und damit im unteren Drittel des Korridors. Charttechnisch signalisiert dies eine laufende Erholungsbewegung nach der massiven Korrektur, ohne dass von einer Rückkehr in den früheren Haussemodus gesprochen werden kann.#/p##

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    200-Tage-Linie: Leichte Unterbewertung im mittelfristigen Trendbild

    Auf Basis der gelieferten Kurse lässt sich die 200-Tage-Linie aktuell im Bereich um etwa 600 US-Dollar verorten. Der Schlusskurs von 572,40 US-Dollar liegt damit rund 4 bis 5 Prozent unter diesem mittelfristigen Durchschnitt. Diese Konstellation unterstreicht, dass der übergeordnete Trend weiterhin angeschlagen ist und die Aktie sich eher in einer Bodenbildungs- als in einer klaren Aufwärtsphase befindet. Solange der Kurs die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig zurückerobert, bleibt der mittelfristige Trend neutral bis leicht abwärtsgerichtet, auch wenn die Erholung vom Tief bereits spürbar ist.#/p##

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    Unterstützungen und Widerstände: Entscheidende Zonen im Blick

    Auf der Unterseite hat sich im Bereich von 540 bis 560 US-Dollar eine wichtige Unterstützungszone herausgebildet, in der die Aktie in den vergangenen Wochen mehrfach nach unten abgeprallt ist. Darunter folgen weitere Auffanglinien um 510 bis 520 US-Dollar, bevor das markante Tief bei 422 bis 430 US-Dollar als übergeordnete Schlüsselunterstützung ins Spiel kommt. Auf der Oberseite trifft Regeneron zunächst im Bereich von 600 bis 620 US-Dollar auf einen zentralen Widerstand, der zuvor als Unterstützungszone fungierte und nun als Barriere wirkt. Gelingt ein Ausbruch darüber, rücken die Zonen um 650 bis 680 US-Dollar sowie mittelfristig 700 bis 720 US-Dollar in den Fokus. Das Dreijahreshoch bei 1.080 US-Dollar markiert schließlich den dominierenden Widerstand im langfristigen Chartbild.#/p##

    Regeneron Pharmaceuticals

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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Regeneron Pharmaceuticals Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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