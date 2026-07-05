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    Passives Einkommen

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    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Mit einer Dividendenrendite von +9,18 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Passives Einkommen - Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
    Foto: adobe.stock.com

    BPER Banca ist eine italienische Universalbank mit Fokus auf Retail-, Firmen- und Private Banking, Asset Management und Versicherungen. Stark in Nord- und Mittelitalien mit wachsender nationaler Präsenz. Hauptkonkurrenten: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM. USP: starke regionale Verankerung im Mittelstand, Filialnetz in der Emilia-Romagna, Integration übernommener UBI- und Carige-Assets.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit BPER Banca nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    BPER Banca gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +9,18 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +107,86 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,95 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in BPER Banca investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +647,51 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    BPER Banca verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +9,18 %.
    Mit +9,18 % Dividendenrendite bietet BPER Banca ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +107,86 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen BPER Banca für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +9,18 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,95.
    BPER Banca weißt eine Marktkapitalisierung von 29,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +9,18 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    BPER Banca Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.07.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,04 % konnte die BPER Banca Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +9,18 %, eine Investition von etwa 130.719 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,120000 +60,00 % +9,18 %
    2025 0,700000 +66,67 % +8,62 %
    2023 0,420000 +600,00 % +10,11 %
    2022 0,060000 0,00 % +3,44 %

    Warum BPER Banca für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +9,18 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +107,86 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,95
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    BPER Banca

    +1,04 %
    +3,31 %
    +19,07 %
    +19,98 %
    +81,10 %
    +388,13 %
    +647,51 %
    +49,68 %
    ISIN:IT0000066123WKN:897832
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    BPER Banca Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,31 %
    1 Monat +19,07 %
    3 Monate +19,98 %
    1 Jahr +81,10 %

    Informationen zur BPER Banca Aktie

    Es gibt 2 Mrd. BPER Banca Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,08 Mrd. € wert.

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    Ob die BPER Banca Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BPER Banca Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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    Passives Einkommen Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger Mit einer Dividendenrendite von +9,18 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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