Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 27/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: Jörg Carstensen - dpa
Insiderkäufe vom 29.06.26 bis 05.07.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,19 Mio.€
|25,00 Tsd. Stk.
|2
|170,18 Tsd.€
|99,95 Tsd. Stk.
|2
|73,43 Tsd.€
|3,00 Tsd. Stk.
|4
|58,98 Tsd.€
|13,03 Tsd. Stk.
|1
|30,35 Tsd.€
|811 Stk.
|1
|20,00 Tsd.€
|20 Stk.
Insiderverkäufe vom 29.06.26 bis 05.07.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|1,62 Mio.€
|3,00 Tsd. Stk.
|1
|47,79 Tsd.€
|13,27 Tsd. Stk.
|2
|8,03 Tsd.€
|16,38 Tsd. Stk.
Limes Schlosskliniken
Wochenperformance: -1,85 %
Wochenperformance: -1,85 %
Platz 1
Bayer
Wochenperformance: +15,75 %
Wochenperformance: +15,75 %
Platz 2
7C Solarparken
Wochenperformance: +4,88 %
Wochenperformance: +4,88 %
Platz 3
Deutsche Telekom
Wochenperformance: -2,83 %
Wochenperformance: -2,83 %
Platz 4
Meta Wolf
Wochenperformance: +48,84 %
Wochenperformance: +48,84 %
Platz 5
ABO Energy
Wochenperformance: -6,08 %
Wochenperformance: -6,08 %
Platz 6
Gabler Group
Wochenperformance: +8,21 %
Wochenperformance: +8,21 %
Platz 7
PCC 5,75 % bis 07/31
Wochenperformance: -2,89 %
Wochenperformance: -2,89 %
Platz 8
Vidac Pharma Holding
Wochenperformance: -0,41 %
Wochenperformance: -0,41 %
Platz 9
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