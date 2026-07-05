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    Geyers Marktkommentar

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    DAX – mit leisen Schritten zu neuen Rekordhochs

    Ein Ausbruch auf neue Rekordhochs ohne Umsatz ist ein gefährlicher Hochseilakt. Der Wochenauftakt wird zeigen, wie nachhaltig dieser ist.

    DAX – mit leisen Schritten zu neuen Rekordhochs

    Das Abenteuer Fußball-WM ist für die deutsche Nationalmannschaft wieder einmal früher zu Ende gegangen, als es uns allen lieb war. Nun kann der Fokus wieder alleine auf die Börse gerichtet werden. Als hätten die Marktteilnehmer nur darauf gewartet, ist der DAX am Donnerstag auf ein neues Rekordhoch gesprungen. Auch am Freitag wurde dieser Rekord noch einmal überwunden. Auffällig, aber nicht überraschend, haben die Umsätze dabei nicht angezogen. Dies liegt daran, dass der US-Unabhängigkeitsfeiertag von Samstag auf Freitag vorgezogen wurde. Daher sind die US-Orders ausgeblieben und unser Markt war auf sich selbst gestellt. Die Indikatoren befinden sich im überkauften Bereich und stehen damit vor Verkaufssignalen. Mit dem Wochenauftakt dürfte zwar die Freude über neue Tops noch anhalten, ein Pull-Back an die Ausbruchszone dürfte aber kaum zu verhindern sein.

     


     

    Dow Jones – Shooting-Star negiert

     

    Eine negierte Formation ist immer ein Zeichen dafür, dass die Marktteilnehmer mehr Kraft aufbringen können, als die Formation vermuten lässt. Der Shooting-Star von vor einer Woche wurde zwar bestätigt, konnte aber kurz darauf negiert werden. Inzwischen wurde beim Dow Jones ein neues Top generiert. Die divergent verlaufenden Indikatoren werden derzeit noch ignoriert. Ungeachtet dessen wird in den nächsten Tagen eine Korrekturbewegung unausweichlich. Wie stark diese ausfällt kann nicht prognostiziert werden. Es könnte eine ähnliche Bewegung wie Anfang Juni werden.

    Gold – Beginnt mit einer Bodenbildung

     

    Die letzten Handelstage mit zum Teil langen Schatten an den Kerzenkörpern könnten darauf hindeuten, dass sich bei Gold nun eine Bodenbildung einstellt. Zum Wochenschluss konnte sogar eine Anstiegsbewegung generiert werden, die aus zwei Tagen bestanden hat. Dieser Anstieg wurde von Divergenzen bei den Indikatoren unterstützt. Ein Anstieg bis in den Bereich von 4.400 USD pro Unze könnte nun erfolgen, was aber noch keine nachhaltige Trendwende darstellen würde. Der übergeordnete Abwärtstrend ist unverändert intakt.

    Öl – macht zunächst an der alten Seitwärtsrange halt

    Öl Nordsee Brent Futures (verknüpft)

    Der Abwärtstrend des Öls könnte so langsam zum Halten kommen. Am Donnerstag wurde eine kleine Hammerformation generiert. Diese konnte dann auch am Freitag bestätigt werden. Ob dieser Ansatz genügt wieder eine neue Anstiegsbewegung zu starten ist allerdings fraglich. Die Kaufsignale bei den Indikatoren sollten nicht überbewertet werden, da der Abwärtstrend zu stark ist. Aktuell besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Dynamik nach unten etwas nachlässt.


    Bitcoin/USD – Erste Anzeichen für einen neuen Anstieg verdichten sich

    Noch ist es nicht so weit, dass man von einem neuen Anstieg sprechen kann. Auch wenn sich der Bitcoin im Bereich von 60.000 USD gefangen haben könnte, würde der Beginn eines neuen Aufwärtstrends erst mit dem Übersteigen des Juni-Tops möglich werden. Trotzdem zeichnet sich so langsam eine Änderung in der Struktur der Kursbewegung ab. Zumindest deutet einiges auf eine Bodenbildung hin.

    Quelle Charts: ProRealTime.com

     

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    Herausgeber, Verantwortlich und Autor

    Christoph Geyer, CFTe, Lindenstr. 31, 65232 Taunusstein Deutschland                     www.christophgeyer.de

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    Darstellung von Wertentwicklungen

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    Christoph Geyer
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    Christoph Geyer ist seit über 40 Jahren im Börsen- und Bankgeschäft tätig und analysiert seit dieser Zeit Aktien, Märkte und Rohstoffe auf technischer Basis. Er ist Autor der Fachbücher „Einfach richtig Geldverdienen mit Technischer Analyse“ und „Einfach richtig Geldverdienen mit MoneyManagement“ erschienen im Wiley-Verlag. In der VTAD (Vereinigung Technischer Analysten Deutschland) ist er stellv. Regionalmanager in Frankfurt und Ausbilder für angehende Technische Analysten.

    Geyer hat den Abschluss für Technische Analysten (CFTe Certified Financial Technician) abgelegt. Nach den beiden 3. Rängen beim Technischen Analysten Award (für 2009 und 2010) der Börsenzeitung hat Geyer im Jahr 2011 den 1. Platz erreicht. Er ist Ausbilder und hält Vorträge und Kundenveranstaltungen. Aktuelle Termine können Sie auf seiner Homepage www.christophgeyer.de finden.

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    Verfasst von Christoph Geyer
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