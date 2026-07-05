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    Entscheidende Phase bei Einigungsverfahren für Zalando

    Für Sie zusammengefasst
    • Einigungsstelle verhandelt nächste Termine Dienstag
    • Betriebsrat fordert fairen Sozialplan für 2.100
    • Protest mit Jackenkette und aufgehäufter Kleidung
    Entscheidende Phase bei Einigungsverfahren für Zalando
    Foto: Bodo Marks - dpa

    ERFURT (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über einen Sozialplan für die Beschäftigten des von der Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums <> in Erfurt gehen in eine entscheidende Phase. Vor dem nächsten Treffen der Einigungsstelle am Dienstag machten Betriebsrat und Belegschaft deutlich, dass der Vorstand des Internet-Modehändlers seiner sozialen Verantwortung gerecht werden müsse. "Wir lassen uns nicht als Müll entsorgen", erklärte der Betriebsrat und verwies auf eine Aktion der Belegschaft.

    Aus Protest gegen die Standortschließung hätten Arbeitnehmer bei einer Aktion in den vergangenen Tagen ausrangierte Arbeitskleidung vor dem Werksgelände aufgehäuft. Zudem seinen eine Kette mit Arbeitsjacken um das Werk gespannt und Unterschriften gegen den Kurs der Geschäftsleitung gesammelt worden.

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    Betriebsrat verlangt fairen Sozialplan

    Vor dem Hintergrund konzernweiter Milliardeninvestitionen von Zalando in Firmenübernahmen wie About You, Aktienrückkäufe und Sportsponsoring müsse es einen fairer und sozial gerechter Sozialplan geben, erklärte der Betriebsrat. Er müsse die wirtschaftlichen Nachteile der von der Standortschließung betroffenen 2.100 Arbeitnehmer angemessen abmildern.

    Ein weiterer Termin der vom Arbeitsgericht Erfurt eingesetzten Einigungsstelle ist für Donnerstag (9. Juli) geplant. Dabei gehe sowohl um Interessenausgleich als auch Sozialplan. Der Vorstand des Dax-Konzerns will den gesamten Standort in der Thüringer Landeshauptstadt Ende September schließen.

    Nach wochenlanger Funkstille hatten Management und Betriebsrat Ende Mai die Gespräche über Interessenausgleich und Sozialplan aufgenommen. Dem war ein Vergleich vorausgegangen, der vorsah, dass zunächst außerhalb einer Einigungsstelle verhandelt wird. Da bis zum 20. Juni keine Einigung erzielt wurde, liegt der Ball nun bei der Einigungsstelle unter Vorsitz eines ehemaligen Arbeitsrichters./rot/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 25.804 auf Ariva Indikation (03. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +13,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 7,11 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +15,07 %/+96,73 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Signale bei Zalando: starker Widerstand bei 26,30 €, Intraday-Volatilität (vormittags Anstieg, abends Rückgang), Stop‑Loss-Überlegungen und Sorgen um konsumabhängige Schwäche durch politische/ökonomische Risiken. Diskussionen über Algorithmusverkäufe und mögliche Vorteile bei Ausfall von The Platform Group. Uneinigkeit über Directors’-Dealings; Povlsen-Aufstockung gesehen als Vertrauensbeweis, aber Unklarheit über Umfang (≈24,5 Mio. € vs. fälschlich 25 Mio. Aktien).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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