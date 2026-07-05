Umgang mit AfD spaltet die Bürger

BERLIN (dpa-AFX) - Das Nein von Union und SPD zu einer Zusammenarbeit mit der AfD sehen die Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge gespalten. Mit Blick auf die sogenannte Brandmauer finden 42 Prozent es eher richtig, dass Union und SPD eine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD ablehnen, wie eine Befragung des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" ergab. 39 Prozent halten dies eher für falsch. 19 Prozent machten keine Angabe oder waren unentschieden. Die genaue Fragestellung lautete: "Finden Sie es (eher) richtig oder falsch, dass Union und SPD eine Zusammenarbeit oder Koalition mit der AfD ablehnen (Brandmauer)?"

Auch die Forderung nach einem Verbot der AfD sehen die Bürgerinnen und Bürger gespalten. 40 Prozent der Befragten bejahten die Frage, ob sie eher für ein Verbot wären, 45 Prozent sind eher dagegen. 15 Prozent machten keine Angabe.