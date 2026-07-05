Putin und Selenskyj gratulieren Trump

KIEW (dpa-AFX) - Die Staatschefs Russlands und der Ukraine haben Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben in persönlichen Telefonaten zum 250. Unabhängigkeitstag der USA gratuliert und ihre guten Beziehungen zur US-Regierung hervorgehoben. "Wir hatten ein sehr gutes Telefongespräch", schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj danach auf der Plattform X. Sein Land sei den USA zutiefst dankbar für deren Hilfe - von Abwehrraketen bis zur politischen Unterstützung - und wisse es sehr zu schätzen, "dass Amerika uns bei der Verteidigung unserer Unabhängigkeit beisteht". Aus dem Kreml hieß es, Trump habe mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine konstruktive Zusammenarbeit beider Großmächte gesprochen.

Seitens der US-Regierung gab es - anders als sonst üblich nach solchen Gesprächen - auch Stunden später noch immer keine Stellungnahme zu den beiden Telefonaten.