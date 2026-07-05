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    Selenskyj lobt Erfolge der ukrainischen Marine

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj lobt Marine für Erfolge auf dem Meer
    • Ukraine hat Russland das Schwarze Meer streitig gemacht
    • Versenkung der Moskwa und Einsatz von Seedrohnen
    Selenskyj lobt Erfolge der ukrainischen Marine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Marinestreitkräfte seines Landes für militärische Erfolge beim Kampf gegen Russland auf dem Schwarzen Meer gelobt. "Jedes reine Herz auf der Welt erwartet von der Ukraine nur eines - dass wir diese russischen Mistkerle besiegen", zitierte ihn die Agentur Unian aus einer Ansprache vor Marineoffizieren und Kadetten in der Hafenstadt Odessa.

    Trotz geringer Mittel und fehlender Kriegsschiffe habe sich die Ukraine auf dem Schwarzen Meer behauptet. Dazu habe die ukrainische Marine gemeinsam mit anderen Teilen der Streitkräfte Außerordentliches geschafft. "Russland hat das Schwarze Meer verloren", behauptete Selenskyj. Mit zahlreichen Aktionen beweise die Ukraine, "dass das Schwarze Meer und das Asowsche Meer für Russland ganz sicher kein Ort der Ruhe sein werden".

    Tatsächlich hat die Ukraine der russischen Marine in über vier Jahren Krieg schwere Schläge zugefügt, angefangen mit der Versenkung des Raketenkreuzers "Moskwa", dem Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte. Mit vielen Angriffen gegen russische Kriegsschiffe im Kriegshafen von Sewastopol auf der Krim wurde die russische Marine gezwungen, sich in den Ostteil des Schwarzen Meeres zurückzuziehen. Kiew hat für diese Angriffe spezielle Seedrohnen entwickelt - kleine, schnelle Boote mit einer Sprengstoffladung./cha/DP/zb






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