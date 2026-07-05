Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

Prada S.p.A. ist ein italienischer Luxuskonzern mit Fokus auf Design, Produktion und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen und Accessoires (u.a. Marken Prada, Miu Miu, Church’s). Stark im High-End-Segment mit globalem Retail-Netz. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Hermès, Chanel. USP: italienische Designtradition, starke Markenidentität, hohe Preissetzungsmacht.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Prada nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Prada gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,94 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,32 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Prada investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -30,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Prada verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,94 %.

Mit +3,94 % Dividendenrendite bietet Prada ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Prada für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,94 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,32.

Prada weißt eine Marktkapitalisierung von 11,07 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,94 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.