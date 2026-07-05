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    Starke Ausschüttungen

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    Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung

    Mit einer Dividendenrendite von +3,94 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.

    Starke Ausschüttungen - Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
    Foto: adobe.stock.com

    Prada S.p.A. ist ein italienischer Luxuskonzern mit Fokus auf Design, Produktion und Vertrieb von Mode, Lederwaren, Schuhen und Accessoires (u.a. Marken Prada, Miu Miu, Church’s). Stark im High-End-Segment mit globalem Retail-Netz. Wichtige Konkurrenten: LVMH (Louis Vuitton), Kering (Gucci), Hermès, Chanel. USP: italienische Designtradition, starke Markenidentität, hohe Preissetzungsmacht.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Prada nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Prada gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,94 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,74 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,32 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Prada investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -30,59 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Prada verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,94 %.
    Mit +3,94 % Dividendenrendite bietet Prada ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,74 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Prada für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,94 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,32.
    Prada weißt eine Marktkapitalisierung von 11,07 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,94 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Prada Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.07.2026

    Mit einer Performance von -0,60 % musste die Prada Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,94 %, eine Investition von etwa 304.569 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 0,335297 +7,83 % +3,94 %
    2025 0,310944 +10,65 % +2,97 %
    2024 0,281019 +33,12 % +1,80 %
    2023 0,211098 +48,63 % +1,55 %
    2022 0,142029 0,00 % +1,25 %

    Warum Prada für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,94 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +18,74 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 12,32
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Prada

    -0,60 %
    +3,09 %
    +4,38 %
    +5,03 %
    -19,71 %
    -30,42 %
    -30,59 %
    +83.400,00 %
    ISIN:US73942H1005WKN:A1J2FB
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    Prada Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,09 %
    1 Monat +4,38 %
    3 Monate +5,03 %
    1 Jahr -19,71 %

    Informationen zur Prada Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Prada Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,07 Mrd. € wert.

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    Ob die Prada Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prada Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.






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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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