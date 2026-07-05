Top-Artikel der Kalenderwoche 27/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Ferraris E-Debüt Luce startet in China stark: 88 Autos waren rasch reserviert, doch Händler nehmen offenbar weiter Bestellungen an.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Die 60.000-Dollar-Marke ist gefallen. Laut 22V Research öffnet ein bestätigter Bruch den Weg bis 40.000 US-Dollar – Jeremy Grantham geht langfristig sogar von null aus.

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Rheinmetall liefert sieben mobile Feldhospitäler nach Marokko. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Neues Werk, alte Rekordgeschwindigkeit: Infineon will seine Dresdner Fabrik schneller hochfahren als je zuvor und weckt damit Milliardenfantasien bei Analysten. Was hinter dem Kapazitätssprung steckt.

Viele Investoren sind bereits bis zum Anschlag investiert. Für hohe Cashflows im Depot sorgt Monatszahler EPR Properties – Ausbruchschance jetzt inklusive!

US-Präsident Donald Trump kaufte Aktien von Axon Enterprise: Daran ist nichts verdächtiges. Zwei Wochen später jedoch winkt dem Unternehmen ein fetter Regierungsauftrag.

Sandisk bringt die 10. Generation seiner 3D-NAND-Technologie an den Start. Die neue Lösung verspricht mehr Leistung, höhere Dichte und geringeren Energiebedarf.

EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Studie Ergebnisse der Studie „Who owns the German DAX?“: Volatiles Börsenjahr 2025 – passive Investoren treiben den DAX 29.06.2026 / 15:00 CET/CEST Für den Inhalt der …

XPeng meldet ein Rekordquartal mit mehr als 100.000 Auslieferungen. Gleichzeitig präsentiert der Konzern neue KI-Technologien für autonomes Fahren.