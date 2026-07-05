Top-Artikel der Kalenderwoche 27/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community
Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.
Ferraris Elektro-Wette zündet: China greift beim Luce sofort zu
Ferraris E-Debüt Luce startet in China stark: 88 Autos waren rasch reserviert, doch Händler nehmen offenbar weiter Bestellungen an.
Bitcoin kämpft um 60.000: "Wird sicherlich auf null fallen", sagt Grantham
Die 60.000-Dollar-Marke ist gefallen. Laut 22V Research öffnet ein bestätigter Bruch den Weg bis 40.000 US-Dollar – Jeremy Grantham geht langfristig sogar von null aus.
Rheinmetall-Coup in Afrika: Dieser Auftrag hat es in sich!
Rheinmetall liefert sieben mobile Feldhospitäler nach Marokko. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
Infineon öffnet neues Milliarden-Werk und lässt Analysten jubeln
Neues Werk, alte Rekordgeschwindigkeit: Infineon will seine Dresdner Fabrik schneller hochfahren als je zuvor und weckt damit Milliardenfantasien bei Analysten. Was hinter dem Kapazitätssprung steckt.
Knapp bei Kasse? Jetzt diesen dividendenstarken Monatszahler ins Depot holen!
Viele Investoren sind bereits bis zum Anschlag investiert. Für hohe Cashflows im Depot sorgt Monatszahler EPR Properties – Ausbruchschance jetzt inklusive!
Starker Verdacht: Hat Trump Aktien mit Insiderwissen gekauft?
US-Präsident Donald Trump kaufte Aktien von Axon Enterprise: Daran ist nichts verdächtiges. Zwei Wochen später jedoch winkt dem Unternehmen ein fetter Regierungsauftrag.
Was hinter Sandisks neuem Chip steckt, könnte Rechenzentren verändern
Sandisk bringt die 10. Generation seiner 3D-NAND-Technologie an den Start. Die neue Lösung verspricht mehr Leistung, höhere Dichte und geringeren Energiebedarf.
Ergebnisse der Studie „Who owns the German DAX?“: Volatiles Börsenjahr 2025 – passive Investoren treiben den DAX
EQS-News: DIRK - Deutscher Investor Relations Verband / Schlagwort(e): Studie Ergebnisse der Studie „Who owns the German DAX?“: Volatiles Börsenjahr 2025 – passive Investoren treiben den DAX 29.06.2026 / 15:00 CET/CEST Für den Inhalt der …
XPeng überrascht mit Rekordzahlen – und enthüllt den nächsten KI-Schritt
XPeng meldet ein Rekordquartal mit mehr als 100.000 Auslieferungen. Gleichzeitig präsentiert der Konzern neue KI-Technologien für autonomes Fahren.