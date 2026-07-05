🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Meta – wackelt die K.I-Wette?

    Meta-Chef Mark Zuckerberg hat intern offenbar eingeräumt, dass die KI-Entwicklung des Konzerns hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Nach Angaben von Reuters, die sich auf eine Tonaufnahme einer Mitarbeiterversammlung berufen, sagte Zuckerberg, die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in den vergangenen vier Monaten nicht wie erhofft beschleunigt. Auch der Konzernumbau mit massiven Stellenstreichungen verlief demnach weniger reibungslos als geplant. Brisant ist das vor allem wegen Metas Investitionsoffensive: Der Konzern will in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 145 Mrd. $ in KI-Infrastruktur stecken und muss nun schneller zeigen, dass daraus marktfähige Produkte entstehen. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. 

    Zuckerberg hielt dennoch an der strategischen Linie fest. Er erwartet laut Bericht, dass sich die hohen KI-Ausgaben in den kommenden drei bis sechs Monaten stärker auszahlen. Besonders KI-Agenten gelten für Meta als zentraler kommerzieller Hebel, weil sie Aufgaben eigenständig ausführen, Nutzer stärker binden und neue Erlösquellen erschliessen könnten. Genau hier liegt aber das Risiko: Wenn die technische Entwicklung langsamer verläuft als geplant, wächst die Lücke zwischen Kapitaleinsatz und operativem Fortschritt. Meta steht damit nicht vor einem Strategiewechsel, sondern vor einem Glaubwürdigkeitsproblem bei der Rendite seiner KI-Wette.

    Parallel belastet eine interne Überwachungsdebatte das Vertrauen im Konzern. Technikchef Andrew Bosworth äusserte sich laut Reuters zu einer Software, die digitale Aktivitäten von Mitarbeitern erfasst, darunter Mausbewegungen, und nach einem möglichen Datenleck ausgesetzt wurde. Die Prüfung habe ergeben, dass keine Mitarbeiterdaten für KI-Training verwendet worden seien. Bosworth stellte in Aussicht, dass ein erneuter Einsatz nach Abschluss der Untersuchung freiwillig erfolgen solle – eine klare Korrektur gegenüber der Einführung im April, als er noch erklärt hatte, ein Widerspruch sei nicht möglich. Für Meta verdichten sich damit zwei Baustellen: Die KI-Investitionen müssen produktiv werden, während der Konzern zugleich den internen Vertrauensverlust aus Restrukturierung und Überwachungsdebatte begrenzen muss.

    Lernen Sie uns kennen:

    Daniel bei NTV

    Nicolas bei NTV






    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Meta – wackelt die K.I-Wette? Meta-Chef Mark Zuckerberg hat intern offenbar eingeräumt, dass die KI-Entwicklung des Konzerns hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Nach Angaben von Reuters, die sich auf eine Tonaufnahme einer Mitarbeiterversammlung berufen, sagte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     