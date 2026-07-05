Meta – wackelt die K.I-Wette?

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat intern offenbar eingeräumt, dass die KI-Entwicklung des Konzerns hinter den eigenen Erwartungen zurückbleibt. Nach Angaben von Reuters, die sich auf eine Tonaufnahme einer Mitarbeiterversammlung berufen, sagte Zuckerberg, die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in den vergangenen vier Monaten nicht wie erhofft beschleunigt. Auch der Konzernumbau mit massiven Stellenstreichungen verlief demnach weniger reibungslos als geplant. Brisant ist das vor allem wegen Metas Investitionsoffensive: Der Konzern will in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 145 Mrd. $ in KI-Infrastruktur stecken und muss nun schneller zeigen, dass daraus marktfähige Produkte entstehen. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie.

Zuckerberg hielt dennoch an der strategischen Linie fest. Er erwartet laut Bericht, dass sich die hohen KI-Ausgaben in den kommenden drei bis sechs Monaten stärker auszahlen. Besonders KI-Agenten gelten für Meta als zentraler kommerzieller Hebel, weil sie Aufgaben eigenständig ausführen, Nutzer stärker binden und neue Erlösquellen erschliessen könnten. Genau hier liegt aber das Risiko: Wenn die technische Entwicklung langsamer verläuft als geplant, wächst die Lücke zwischen Kapitaleinsatz und operativem Fortschritt. Meta steht damit nicht vor einem Strategiewechsel, sondern vor einem Glaubwürdigkeitsproblem bei der Rendite seiner KI-Wette.