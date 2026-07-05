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    Schäden und Opfer bei russischen und ukrainischen Angriffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Angriff auf russischen Militärflughafen Gwardejskoje
    • Zerstörung von zwei Straßenbrücken im Donbass
    • Raketen und Drohnenangriffe auf Charkiw mit Opfern
    Schäden und Opfer bei russischen und ukrainischen Angriffen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Bei gegenseitigen Angriffen haben die Ukraine und Russland erneut für eine Reihe von Opfern und Schäden auf beiden Seiten gesorgt. Wie der Generalstab in Kiew auf Telegram mitteilte, sei in der Nacht der russische Militärflughafen Gwardejskoje auf der besetzten Halbinsel Krim angegriffen worden. Das Ausmaß der Schäden sei vorerst nicht bekannt. Für das russische Militär gilt dieser Flughafen als der wichtigste Stützpunkt auf der Krim.

    Daneben griffen ukrainische Militärs auch wichtige Verkehrswege für den russischen Nachschub an. Unter anderem seien zwei Straßenbrücken im Donbass zerstört worden. Der Generalstab machte keine Angaben zu den dabei eingesetzten Waffen.

    Russische Militärs nahmen am Nachmittag verschiedene Ziele in der ostukrainischen Großstadt Charkiw ins Visier. Bei Angriffen mit Drohnen und Raketen seien mindestens ein Mensch getötet und elf weitere verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, auf Telegram mit./cha/DP/zb






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