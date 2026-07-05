Bosch-Betriebsrat fordert Taskforce für die Autoindustrie
- Betriebsrat fordert runden Tisch für die Branche
- Taskforce aus Arbeitgebern Gewerkschaft und Politik
- Beschäftigte planen Autokorso und weitere Proteste
GERLINGEN (dpa-AFX) - Angesichts der sich zuspitzenden Krise in der deutschen Autoindustrie fordert der Betriebsrat des Autozulieferers Bosch einen runden Tisch von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Politik. "Wir können nicht so weitermachen wie bisher", sagte Frank Sell, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Bosch Mobility, dem "Spiegel".
Nötig sei eine Taskforce mit Vertretern der Arbeitgeber aus Automobil- und Zulieferindustrie, der Arbeitnehmer, Gewerkschaft und der Politik, "die erst auseinandergeht, wenn sie Lösungen erarbeitet hat, die die Zukunft der Branche in Deutschland sichern".
Hintergrund sind wachsende Konflikte um Arbeitszeit und Sparprogramme in der Branche. Am vergangenen Freitag hatten bundesweit Zehntausende Beschäftigte des Autobauers Mercedes-Benz gegen eine geplante Verschärfung des Sparkurses des Unternehmens protestiert.
Der Protest bei Mercedes-Benz sollte der Auftakt für weitere bundesweite Aktionen sein. So ist unter anderem am 9. Juli in der baden-württembergischen Landeshauptstadt ein Autokorso von Beschäftigten der Autoindustrie geplant. Weitere Beschäftigtenaktionen sollen laut IG Metall beim Volkswagen -Konzern folgen./cab/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 45,32 auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -4,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,46 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +20,06 %/+74,76 % bedeutet.
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Nun, da vergleichbare Produkte in ähnlicher Qualität zu deutlich günstigeren Preisen auf den Markt kommen UND nun, da zunehmend mehr E-Modelle verkauft werden, die einfacher zu produzieren sind(weniger Personalressourcen), müssen logischerweise die Löhne in der Automobil- und Zuliefererindustrie sinken. Diese Erkenntnis ist bitter, hart und unerfreulich für den Standort Deutschland. Die Gewerkschaften werden ihre Pfründe und die 35-Stunden-Woche bis aufs Blut verteidigen. Dennoch werden noch zigtausende Automobilwerker ihre Arbeitsplätze verlieren und wir müssen hoffen, dass möglichst viele von ihnen neue Beschäftigung zu auskömmlichen Löhnen finden.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-die-produktion-von-mercedes-schicksalsmodell-stockt/100235760.html