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    Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor

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    Billigfluglinie Easyjet schlägt ein

    Für Sie zusammengefasst
    • Easyjet billigt fünftes Übernahmeangebot von Castlelake
    • Angebot 6,90 Pfund je Aktie Bewertung 5,2 Mrd Pfund
    • Castlelake braucht Partner und holt Bellew und Breen
    Fünftes Übernahmeangebot von US-Investor - Billigfluglinie Easyjet schlägt ein
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    LONDON (dpa-AFX) - Die Billigfluglinie Easyjet hat dem Werben des US-Investors Castlelake nun doch nachgegeben. So stimmte Easyjet dem fünften Übernahmeangebot "im Grundsatz" zu, wie die Unternehmen am Sonntag in London mitteilten. Dabei bietet Castlelake nun 6,90 britische Pfund je Aktie, womit Easyjet mit 5,2 Milliarden Pfund (knapp 6,1 Mrd Euro) bewertet wird. Die Billigfluglinie hatte die anderen Offerten zuvor alle abgelehnt, Castlelake aber zuletzt eine Hintertür für eine weitere Nachbesserung offen gelassen.

    Da Castlelake ein US-Unternehmen ist, kann es keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen und benötigt deshalb Partner. Deswegen wird Castlelake den Angaben zufolge mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen zusammenarbeiten. Bellew war früher bei Easyjet, bevor er das Unternehmen 2022 abrupt verließ.

    Zu den attraktivsten Vermögenswerten von Easyjet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent./nas

    easyJet

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    ISIN:GB00B7KR2P84WKN:A1JTC1
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 6,468 auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +0,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,38 %.

    Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,83 Mrd..

    easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -53,62 %/+9.176,44 % bedeutet.





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