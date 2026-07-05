Billigfluglinie Easyjet schlägt ein

Zu den attraktivsten Vermögenswerten von Easyjet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent./nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 6,468 auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +0,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,38 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,83 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,0000GBP. Von den letzten 8 Analysten der easyJet Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 600,00GBP was eine Bandbreite von -53,62 %/+9.176,44 % bedeutet.