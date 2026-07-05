Kursgarant TJX ist ein absolutes Dividendenwachstumsmonster!

Ein hohes Dividendenwachstum wird oft dramatisch unterschätzt

Bei der Auswahl von Aktien achten viele ausschüttungsorientierte Anlegerinnen und Anleger vor allem auf eine vom Start weg hohe Dividendenrendite. Das ist nachvollziehbar, da das Ziel von Dividendenaktien ja einerseits möglichst hohe und andererseits möglichst zuverlässige Cashflows im eigenen Depot sind. Gleichzeitig bedeutet der Kauf von Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel auch ein langfristiges Engagement. Wer sich also über Jahre hinweg auf einen Wert festlegt, der will zum Einstieg für sein Geld etwas sehen – die Höhe der Dividende trägt dabei entscheidend mit zur Beurteilung des Gesamtpaketes bei.

Allerdings ist die Höhe der Dividende oft auch ein Anzeichen für die "Reife" des Unternehmens und seines Geschäftsmodells. Zu den Werten mit überdurchschnittlich hohen Ausschüttungsrenditen gehören Telekommunikations-, Tabak- und Energiekonzerne. Deren Geschäftsmodelle sind zwar oft nur schwer disruptierbar oder mit hohen, kapitalintensiven Einstiegsmöglichkeiten verbunden, wachsen oft aber auch nur noch bestenfalls moderat. Das schränkt das Dividendenwachstum ein und "entwertet" die zum Start erzielte, auf dem Papier vermeintlich hohe Ausschüttungsrendite.

Fallstudie: Der US-Einzelhändler TJX Companies

Viele vor allem jüngere Anlegerinnen und Anleger wären in vielen Fällen besser beraten, statt auf etablierte Dividendentitel auf Dividendenwachstumswerte zu setzen. Die können die Ausschüttungsrenditen vieler gewachsener Werte mit ausreichend viel Geduld und langfristigem Anlagehorizont oft sogar deutlich schlagen und bieten gleichzeitig das höhere Kurswachstum, was auch zu signifikanten Kapitalzuwächsen führt.

Ein hierfür hervorragendes Beispiel ist der US-Einzelhandelskonzern TJX Companies, abgekürzt TJX, der seit einigen Jahren auch international stark expandiert und mit seiner ähnlich lautenden Tochter TK Maxx auch auf den deutschen und europäischen Markt vorgedrungen und inzwischen in vielen Innenstädten zu finden ist – und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dividenden-Radar von wallstreetONLINE, der nach der Vorstellung Best Buy in der vergangenen Woche und damit passend zum Nationalfeiertag eine weitere Woche in den USA verweilt.

Einfaches, aber erfolgreiches und krisensicheres Geschäftsmodell

Das Geschäftsmodell von TJX Companies ist ebenso einfach wie krisensicher. Das Unternehmen kauft die Altwarenbestände (Bekleidung, Drogerie-, Kosmetikprodukte, Haushaltswaren, Accessoires) anderer Einzelhändler auf, versieht sie mit einem Rabatt und bietet sie anschließend in seinen eigenen Geschäften. Dieses sogenannte Bargain-Retailing, innerhalb dessen der Nasdaq-Wert Ross Stores der wichtigste Konkurrent ist, zielt vor allem auf Schnäppchenjägerinnen und -jäger sowie auf einkommensschwache Haushalte ab.

Dieses Geschäftsmodell hat sich langfristig als äußerst resilient erwiesen. In Krisenzeiten wie der aktuellen Lebenshaltungskostenkrise kaufen auch verstärkt einkommensstärkere Haushalte bei TJX ein und wenn in wirtschaftlichen starken Wachstumsphasen das Geld locker sitzt, zieht das Unternehmen auch in großem Umfang Gelegenheitskundinnen und -kunden an.

Das sorgte für ein zuverlässiges Geschäfts- und Kurswachstum: In den vergangenen 10 Jahren konnte der Konzern seine Erlöse von 33,2 auf 61,6 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln, dabei legte der Nettogewinn von 2,3 auf 5,8 Milliarden US-Dollar (+152,2 Prozent) zu. In dieser Zeit gelang der Aktie ein überproportionaler Anstieg von rund 291 Prozent. Wird die stetig steigende Dividende, dazu gleich mehr, mitberücksichtigt liegt die Gesamtrendite sogar bei rund 350 Prozent in 10 Jahren – das schlägt den US-Gesamtmarktindex S&P 500 (+315 Prozent) um 35 Prozentpunkte.

Langfristig zweistelliges Dividendenwachstum ...

Dieser Geschäftserfolg ermöglichte es TJX, seine Anteilseignerinnen und -eigner großzügig an den Unternehmensgewinnen zu beteiligen. Dabei setzt das Management auf eine Kombination aus Aktienrückkäufen und starken Dividendenerhöhungen. Allein in den vergangenen 12 Monaten wurden Anteile im Wert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. In den vergangenen 10 Jahren waren es fast 20 Milliarden US-Dollar. Dazu kommen Dividendenzahlungen in zweistelliger Milliardenhöhe. Das zeigt einen anlegerfreundlichen Ansatz.

Auf den ersten Blick würde TJX wohl nur für die wenigsten Anlegerinnen und Anleger als Dividendentitel infrage kommen. Gegenwärtig beträgt die Ausschüttungsrendite magere 1,2 Prozent. Doch das Geheimnis von TJX liegt im Dividendenwachstum. Die nämlich ist in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate (CAGR) von 14,7 Prozent gestiegen. Seit der Einsetzung der Dividende 1989 liegt die CAGR sogar bei 16,8 Prozent.

... mit bemerkenswerten Effekten und absoluten Traumrenditen!

Dieses bemerkenswert hohe Dividendenwachstum, unterbrochen nur durch drei ausgefallene Quartalsdividenden auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, erzielt langfristig Einstiegsrenditen (Yield-on-Cost; YOC), die klassische Dividendenwerte bei weitem übertreffen. Wer bereits vor 5 Jahren eingestiegen ist, erzielt eine marktübliche Dividendenrendite von etwa 3 Prozent. Investoren, welche sich bereits seit 10 Jahren gebunden haben, erzielen bereits eine YOC von 4,7 Prozent – das ist ebenbürtig mit beliebten Dividendenwerten wie der Deutschen Telekom.

Über noch längere Zeiträume hinweg produziert der Dividendenwachstumswert geradezu unvorstellbare Einstiegsrenditen. Wer vor 20 Jahren zugeschlagen hat, kommt auf 32,5 Prozent und zahlt sein ursprüngliches Investment inzwischen alle 3 Jahre ab. Wer seit 30 Jahren an Bord ist, dessen Einstiegsrendite beträgt jetzt 180 Prozent! Das hat gewaltige Folgen auch für die langfristige Gesamtrendite. Während der S&P 500 in den vergangenen 30 Jahren Erträge von 1.870 Prozent produziert hat, bringt es TJX auf unfassbare 20.093 Prozent. Wer damals 1.000 US-Dollar investiert hat, darf sich inzwischen über 200.930 US-Dollar freuen und das mit einem als langweilig geltenden Einzelhändler völlig ohne Wachstumsfantasien erweckendes Zukunftsprodukt.

Bewertung der Aktie gegenwärtig das größtes Risiko

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung ist TJX gegenwärtig keine günstige Aktie – das ist gegenwärtig das größte Risiko, das sich mit einem Investment hier verbindet. Der in den vergangenen Jahren große Geschäftserfolg ist Anlegerinnen und Anlegern ein bisschen zu Kopf gestiegen.

Dadurch liegt das für 2026 erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inzwischen bei 29,5. Das ist ein Wert, der sowohl deutlich über dem Branchendurchschnitt von 16,1 als auch über dem 5-Jahres-Mittel von 25,8 liegt, und deutet auf eine Überbewertung hin. Nichtsdestotrotz sehen Wall-Street-Analystinnen und -Analysten weiteres Potenzial. Im Mittel wird ein fairer Wert von 177,63 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einer Upside von 15,2 Prozent entspricht.

Das setzt allerdings voraus, dass TJX weiter zuverlässig wächst, und zwar sowohl bei den Erlösen als auch bei den Gewinnen. Genau das ist jedoch zu erwarten, nach dem das Unternehmen sein Umsatzwachstum in den vergangenen vier Quartalen auf zuletzt 9,24 Prozent beschleunigen konnte und seinen Gesamtjahresausblick im vergangenen Quartal einmal mehr angehoben hat.

Fazit: Dividendenwachstum sollte für Jüngere das A und 0 sein

Mit einer Dividendenrendite von 1,2 Prozent würde die Aktie von US-Einzelhändler TJX Companies gar nicht erst auf dem Radar vieler ausschüttungsorientierter Anlegerinnen und Anleger erscheinen. Das allerdings ist ein Fehler und unterschätzt langfristig das gewaltige Potenzial von Dividendenwachstumswerten, welche ihre Anhebungen wie TJX langfristig mit zweistelligen CAGR anheben. Hier lassen sich schon nach wenigen Jahren konkurrenzfähige Dividendenrenditen und erzielen und nach weiterem Abwarten sogar absolute Traumrendite, an die High-Yield-Aktien niemals heranreichen können. Damit eigenen sich diese vor allem für jüngere Dividendeninvestoren gut.

Die weiteren Zukunftsaussichten von TJX sind dank internationaler Expansion, wachsendem E-Commerce-Business und der Krisenresistenz des Geschäftsmodells als hervorragend einzuschätzen. Damit dürfen sich Anlegerinnen und Anleger auch in Zukunft ein zweistelliges Dividendenwachstum erwarten, und zwar umso mehr, als dass die Ausschüttungsquote gegenwärtig bei nur 35,1 Prozent liegt und damit noch viel Luft nach oben lässt.

Beispielrechnung: 1.000 Euro Dividende pro Monat

Um mit der TJX-Aktie vom Start weg auf Dividendenerträge von monatlich 1.000 Euro zu gelangen, müssen Anlegerinnen und Anleger tief in die Tasche greifen – so tief wie noch nie zuvor in der Geschichte des wallstreetONLINE Dividenden-Radar.

Bei einer Ausschüttung von 1,92 US-Dollar pro Aktie verteilt über vier Quartale benötigt es (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) für 1.144 US-Dollar im Monat beziehungsweise 13.728,60 US-Dollar im Jahr 7.150 Aktien. Die kosten auf Basis des letzten Schlusskurses rund 1.100.000 Millionen US-Dollar beziehungsweise umgerechnet etwa 961.500 Euro. Bei Elektronikeinzelhändler Best Buy wären gerade mal 244.000 Euro nötig gewesen.

Hält TJX an seinem Dividendenwachstum von jährlich etwa 15 Prozent weiterhin fest, relativieren sich die Vergleiche jedoch schnell. In 5 Jahren ist eine Jahresdividende von 3,86 US-Dollar je Aktie zu erwarten. Wer sich so lange für 1.000 Euro im Monat gedulden kann, braucht also nur noch rund die Hälfte des Kapitaleinsatzes. Wer weitere 5 Jahre abwartet, sieht einer Dividende von 7,77 US-Dollar pro Jahr entgegen. Dann sind für 1.000 Euro monatlich nur noch 237.583 Euro nötig – ein Beweis für das oft unterschätzte Potenzial kleiner, aber dafür umso schneller steigender Dividenden.

Übersicht zur Dividende von TJX Companies

Marktkapitalisierung: 167,2 Milliarden US-Dollar (146,1 Milliarden Euro)

Dividendenrendite GJ 2026: 1,16 %; 2027e: 1,25 %

Dividende erhöht: 5 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 5 Jahr

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 36 Jahre in Folge

Frequenz: quartalsweise; Februar, Mai, August, November

Zeitplan

09.06.2026: Dividendenvorschlag

13.08.2026: Ex-Tag

13.08.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in % ** Dividende in US-Dollar 2028e 1,33 2,05 2027e 1,23 1,89 2026e 1,13 1,70 2025 1,20 1,50 2024 1,40 1,33 2023 1,44 1,18 2022 1,45 1,04 2021 0,41 0,26 2020 1,56 0,92 2019 1,57 0,78 2018 1,56 0,625 2017 1,39 0,52

* Quelle: SeekingAlpha, MarketScreener

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jew. Geschäftsjahres genommen, bzw. für die Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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