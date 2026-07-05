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    Baldiges Kriegsende oder erneute Eskalation?

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    Osteuropabörsen boomen

    Sowohl im Iran als auch in der Ukraine könnte es im 2. Halbjahr zu einem Kriegsende kommen, was die Weltbörsen zum Teil schon jetzt mit einem Allzeit-Hoch zu antizipieren scheinen. Osteurobörsen boomen weiter!

    Kommt nach den Trauerfeierlichkeiten der Durchbruch beim Irankrieg oder eine neue Eskalation?

    Trump ist nach wie vor davon überzeugt, dass es zeitnah einen guten Deal mit dem Iran geben wird und die Straße von Hormus geöffnet bleibt. Positiv ist, dass sich Israel in einem Rahmenabkommen mit dem Libanon bereit erklärt, unter bestimmten Bedingungen aus dem Libanon zurückzuziehen. Es bleibt nun abzuwarten, ob die nächsten Gespräche wirklich eine Annäherung ergeben und ein dauerhafter Frieden möglich ist. Der Waffenstillstand ist sehr fragil und kann jederzeit wieder gebrochen werden.

    Bei den Trauerfeierlichkeiten von dem ehemaligen Revolutionsführer Ali Chamenei reisten Vertretern von 100 Ländern nach Teheran, darunter auch Shehbaz Sharif, der Ministerpräsident Pakistans. Sharif und seine Regierung spielen eine wichtige Rolle in den Vermittlungen zwischen dem Iran und den USA. Die Trauerfeierlichkeiten dauern mehrere Tage und in der Zeit demonstriert der Iran Stärke. Von dem Sohn und Nachfolger gibt es immer noch keine Spur. Aber es ist erstaunlich, wie sich die Revolutionsgarden jetzt organisieren und so starken Widerstand gegen die USA aufbringen, wobei die Trumpfkarte Straße von Hormus bei Bedarf jederzeit wieder gespielt werden kann. Es kann also jederzeit auch wieder zu einer neuen Eskalationsstufe kommen.

    Kein Waffenstilstand in der Ukraine in Sicht - Eskalation möglich

    Aber auch beim Ukrainekrieg sind Verhandlungen über einen Frieden in weite Ferne gerückt, was aber auch vor allem dem russophoben Verhalten der maßgeblichen EU-Vertreter liegt, die wohl immer noch den Krieg lieber auf dem Schlachtfeld gewinnen wollen. Dabei hat das ehemaligen Triumvirat Stamer, Macron und Merz in der eigenen Bevölkerung überhaupt gar keinen Rückhalt mehr und man bekommt fast dem Eindruck, die Politiker brauchen fast eine Fortsetzung des Krieges, um von den eigenen Problemen abzulenken und selbst an der Macht zu bleiben. Stamer hat schon abgedankt. Sind Merz und Macron die nächsten? Die nächsten Landtagswahlen in Ostdeutschland dürften sehr aufschlussreich sein.

    Wer kontrolliert im Westen das korrupte System in der Ukraine

    Die NATO will der Ukraine jetzt weitere 70 Mrd. USD zur Verfügung stellen, um den Proxy-Krieg NATO gegen Russland fortsetzen zu können. Dabei trägt die Hauptlast jetzt die EU und hier wiederum der deutsche Steuerzahler als Hauptfinanzier. Will er aber das auch? Hinzukommt, dass man überhaupt nicht weiß, wo die Milliarden der EU, der NATO und auch von Deutschland direkt landen und wie sie verteilt werden. Die Ukraine ist bekanntermaßen ein hoch korruptes System, was aber vom Westen und auch nicht von westlichen Medien hinreichend kritisch hinterfragt, untersucht und kontrolliert wird. Es dürfte klar sein, dass es im Netzwerk von Selinsky viele korrupte Politiker und Generäle gibt, die das Geld aus dem Westen veruntreuen. Auch Selinskyi selbst könnte davon betroffen sein, zumal er schon bei den Panama-Papers erwähnt wurde.

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    Andreas Männicke
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    Andreas Männicke ist Geschäftsführer der ESI East Stock Informationsdienste GmbH (www.eaststock.de), Herausgeber und Chefredakteur des EAST STOCK TRENDS, freier Mitarbeiter vom Emerging Markets Portal und Berater für Vermögensverwalter im Bereich Osteuropa. Er hat eine über 15 jährige Erfahrung mit den aufstrebenden Kapitalmärkten in Osteuropa und ist ein gefragter Interviewpartner in den Medien (u.a. bekannt aus NTV/Telebörse, N24, 3 SAT Börse, Bloomberg TV).
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    Verfasst von Andreas Männicke
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    Baldiges Kriegsende oder erneute Eskalation? Osteuropabörsen boomen +++Straße von Hormus geöffnet, aber faktisch geschlossen+++Waffenstillstand bleibt fragil+++Israel schließt Rahmenabkommen mit Libanon++ Ölpreis im freien Fall++ +++Medwedew gibt legitime Angriffsziele in Deutschland bekannt++droht jetzt der 3. Weltkrieg? +++Putin und Selinskyi buhlen um Trump+++Gold/Silber bleibt schwach+++Kryptomärkte im Abwärtstrend, wie lange noch? +++DAX mit neuem Allzeit-Hoch++ Osteuropabörsen boomen++. Paprika ins Depot: Bukarester Börse (Rumänien) +36%+++Budapester Börse: +34%+++Almaty (Kasachstan) +25%+++

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