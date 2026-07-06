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    TKMS vor Milliardendeal! KI-Fantasie bei OHB und Schwarz Digits! Kaufchance bei Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace!

    TKMS gilt als großer Gewinner des Debakels von Rheinmetall rund um das Fregattenprogramm F126. Nachdem die Bundesregierung den Stecker gezogen hat, könnte es beim neuen Fregatten-Deal jetzt ganz schnell gehen. Wie „hartpunkt.de“ berichtet, soll der …

    TKMS vor Milliardendeal! KI-Fantasie bei OHB und Schwarz Digits! Kaufchance bei Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace!
    Foto: esg-aktien.de
    TKMS gilt als großer Gewinner des Debakels von Rheinmetall rund um das Fregattenprogramm F126. Nachdem die Bundesregierung den Stecker gezogen hat, könnte es beim neuen Fregatten-Deal jetzt ganz schnell gehen. Wie „hartpunkt.de“ berichtet, soll der Bundestag noch vor der Sommerpause über die Bestellung von vier neuen Fregatten bei TKMS entscheiden. Wie der gesamte Rüstungssektor gehören auch Drohnenaktien im laufenden Jahr nicht zu den Anlegerlieblingen. Mit Blick auf die Zukunftsperspektiven im militärischen und zivilen Bereich kann es aber eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, wann die Rally wieder startet. Ein heißer Kaufkandidat ist Volatus Aerospace. Die Kanadier profitieren von NATO-Aufträgen, haben gerade einen neuen Standort eröffnet und verfügen über eine volle Pipeline. Abgestürzt ist zuletzt die Aktie von OHB. Das deutsche Raumfahrtunternehmen hatte zuvor vom SpaceX-Hype profitiert. Dann sorgte eine Kapitalerhöhung für einen Abverkauf. Kann die KI-Partnerschaft mit Schwarz Digits für neue Kursfantasie sorgen?

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