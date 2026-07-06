TKMS vor Milliardendeal! KI-Fantasie bei OHB und Schwarz Digits! Kaufchance bei Drohnen-Spezialist Volatus Aerospace! TKMS gilt als großer Gewinner des Debakels von Rheinmetall rund um das Fregattenprogramm F126. Nachdem die Bundesregierung den Stecker gezogen hat, könnte es beim neuen Fregatten-Deal jetzt ganz schnell gehen. Wie „hartpunkt.de“ berichtet, soll der …



