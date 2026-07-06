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    Burrys Short-Angriff bei Micron Technologies, BioNTechs Radikalkur und Strategic Resources - ein noch stiller Rohstoff-Player!

    Während der unglaubliche Boom rund um die Künstliche Intelligenz gigantische Gewinne verspricht, ziehen erste dunkle Wolken am Horizont auf. Prominente Investoren wetten plötzlich gegen die noch, bzw. schon einstigen Lieblinge der Wall Street. …

    Burrys Short-Angriff bei Micron Technologies, BioNTechs Radikalkur und Strategic Resources - ein noch stiller Rohstoff-Player!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Während der unglaubliche Boom rund um die Künstliche Intelligenz gigantische Gewinne verspricht, ziehen erste dunkle Wolken am Horizont auf. Prominente Investoren wetten plötzlich gegen die noch, bzw. schon einstigen Lieblinge der Wall Street. Gelingt der Turnaround oder droht der tiefe Fall bei Micron Technologies? Gleichzeitig stehen in der deutschen Pharmabranche drastische Umbrüche an, die Anlegern starke Nerven abverlangen. Milliardenschwere Sparprogramme und radikale Strategiewechsel werfen akute Fragen auf. Auch abseits dieser größeren Titel bahnt sich möglicherweise in der Rohstoffbranche eine kleine Revolution an. Wer beim Mega-Trend der industriellen Dekarbonisierung ganz vorne mitmischen will, sollte jetzt genau bei Strategic Resources hinschauen. Drei Aktien aus drei unterschiedlichen Welten und dennoch 3 Chancen für Investoren. Erfahren Sie hier, warum genau diese Werte jetzt auf jede Watchlist oder sogar in das ein oder andere Depot gehören.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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