Burrys Short-Angriff bei Micron Technologies, BioNTechs Radikalkur und Strategic Resources - ein noch stiller Rohstoff-Player! Während der unglaubliche Boom rund um die Künstliche Intelligenz gigantische Gewinne verspricht, ziehen erste dunkle Wolken am Horizont auf. Prominente Investoren wetten plötzlich gegen die noch, bzw. schon einstigen Lieblinge der Wall Street. …



