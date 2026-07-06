Stromausfall im Januar - Expertenkommission legt Bericht vor

BERLIN (dpa-AFX) - Welche Lehren in Berlin aus dem tagelangen Stromausfall Anfang des Jahres gezogen werden sollten, will eine Expertenkommission am Montag (ab 11.30 Uhr) erläutern. Die Kommission wurde bereits Ende Januar vom Senat eingesetzt, sie stellt im Roten Rathaus ihren Bericht vor. Dabei geht es insbesondere um einen besseren Schutz der Berliner Bevölkerung vor und während solcher Ereignisse.

Bei dem längsten Stromausfall in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg waren insgesamt rund 100.000 Menschen betroffen, viele mussten mitten im Winter tagelang komplett ohne Strom und Heizung klarkommen.