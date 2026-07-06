Erst Jobkiller, jetzt Jobmotor? Was hinter dem neuen CEO-Optimismus steckt

Kurz darauf sagte er gegenüber CNBC: "Unsere Branche hat unterschätzt, wie sehr wir in der Lage sein werden, den Menschen in den Mittelpunkt von allem zu stellen." Anthropic-CEO Dario Amodei, der im Mai 2025 warnte, dass künstliche Intelligenz die Hälfte der Einstiegsjobs vernichten könnte, hob ein Jahr später positivere Szenarien für KI-einführende Unternehmen hervor: "Sie können dasselbe mit weniger Ressourcen erreichen, was zu Dingen wie Entlassungen führt, oder sie können mit dem gleichen Ressourceneinsatz mehr leisten. Aber das erfordert Kreativität."

Vor einem Jahr lautete die Botschaft vieler Wirtschaftsführer, dass KI Arbeitsplätze vernichten würde. Seit etwa einem Monat schlagen die CEOs der Technologieunternehmen jedoch einen optimistischeren Ton an, wie das Wall Street Journal berichtet. Ende Mai sagte Sam Altman, CEO von OpenAI, der schon lange vorhersagt, dass KI zu tiefgreifenden Veränderungen in der Arbeitswelt führen wird, auf einer Konferenz: "Mit unseren technologischen Vorhersagen lagen wir im Großen und Ganzen richtig, mit unseren sozialen und wirtschaftlichen Prognosen aber ziemlich daneben."

In einem Essay vom Juni schrieb der Manager, dass er mit seinen Warnungen vor Arbeitsplatzverlusten den politischen Entscheidungsträgern und dem Privatsektor die besten Chancen zur Anpassung geben wolle – er wolle kein "Untergangsprophet" sein, wie das Wall Street Journal berichtet. (Er schrieb auch, dass die Möglichkeit eines "dauerhaften Arbeitsplatzverlusts" weiterhin bestehe.)

Einige Kommentare zum Potenzial von KI, Arbeitsplätze zu schaffen, fallen in eine Zeit, in der Entlassungen vorgenommen werden, um mehr Geld in KI-Investitionen zu lenken. Meta-CEO Mark Zuckerberg sagte kürzlich in einem Interview mit Complex, dass es theoretisch mehr und nicht weniger Arbeitsplätze geben sollte, wenn Unternehmen sich darauf konzentrieren, die Produktivität der Menschen schneller zu steigern als durch Automatisierung. Im Mai begann das Unternehmen, 8.000 Mitarbeiter zu entlassen und Teams zu verkleinern.

Im Februar sprach Amazon-CEO Andy Jassy in einem Interview mit CNBC über das Potenzial von KI zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Vor einem Jahr kündigte er an, dass das Unternehmen aufgrund von KI in den kommenden Jahren Personal abbauen werde. Amazon erklärte, die darauffolgenden Entlassungen von 16.000 Mitarbeitern stünden nicht im Zusammenhang mit der Einführung von KI, sondern seien Teil der fortlaufenden Bemühungen, Hierarchieebenen zu reduzieren und die Unternehmenskultur zu stärken. Insgesamt hat sich die Erzählung von düsteren Szenarien, in denen KI zu einem Arbeitskräftemangel führt, hin zu einer Zukunft verschoben, in der die Arbeitnehmer ihre Arbeitsplätze behalten – und sogar eine Produktivitätssteigerung erfahren.

Der Stimmungswandel beschränkt sich nicht nur auf Führungskräfte in der Technologiebranche: Eine Umfrage von EY-Parthenon ergab, dass der Anteil der CEOs, die glauben, dass KI-Investitionen zu einem signifikanten Personalabbau führen werden, von rund 46 Prozent im Januar 2025 auf nur noch 20 Prozent im Mai dieses Jahres gesunken ist. Eine aktuelle Studie des Finanztechnologieunternehmens Ramp und des Personalinformationsunternehmens Revelio Labs ergab, dass Unternehmen, die die größten Investitionen in KI tätigten, die Beschäftigung um etwa 10 Prozent stärker steigerten als ansonsten vergleichbare Unternehmen, die KI noch nicht eingeführt hatten.

Altman sagte in einem Interview mit CNBC: "Die Unternehmen, die ich kenne und die KI am stärksten eingeführt haben, stellen auch die meisten Mitarbeiter ein." KI schaffe sogar neue Nachfrage nach bestimmten Berufen, und es würden noch weitere hinzukommen, die es heute noch nicht gebe, so einige führende Köpfe der Technologiebranche. Viele der weltweit prominentesten Ökonomen sind sich über die langfristigen Auswirkungen von KI auf die Beschäftigung uneinig. Ford- Chef Jim Farley sagte letztes Jahr, dass KI "buchstäblich die Hälfte aller Büroangestellten in den USA" ersetzen werde. Das Unternehmen stellte kürzlich mehrere hundert Ingenieure ein und begründete diesen Schritt mit Bedenken hinsichtlich der Qualität der automatisierten Arbeit.

Ein Ford-Sprecher sagte dazu: "Ingenieure mit fundiertem technischem Fachwissen, die die Möglichkeiten der KI nutzen, bilden eine wirkungsvolle Kombination, die bei Ford zu Qualitätsverbesserungen führt." Unterdessen hat sich die negative öffentliche Meinung gegenüber KI verstärkt. Laut einer aktuellen Umfrage von Forschern der Stanford University und der University of California, Berkeley, sind nur etwa 30 Prozent der Demokraten der Ansicht, dass die USA die KI-Innovation so schnell wie möglich vorantreiben sollten, verglichen mit etwa der Hälfte der Republikaner und 77 Prozent der Gründer von Technologieunternehmen.

Laut einer Umfrage des Technologie- und Managementberatungsunternehmens Emergn unter Führungskräften fällt es Unternehmen schwer, den Erfolg ihrer KI-Investitionen einzuschätzen. Rund 20 Prozent der US-amerikanischen Führungskräfte gaben an, dass die ihnen vorliegenden Berichte über KI-Einsätze ein positiveres Bild zeichnen, als es die Realität hergibt. Manche berichten von beschönigten negativen Nachrichten, und Mitarbeiter verschweigen Misserfolge.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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