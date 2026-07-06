DAX-FLASH
Ruhiger Wochenstart nach Rekord - Chartexperte rechnet mit Rückschlag
- Dax startet kaum verändert nach jüngsten Rekorden
- Analyst Geyer sieht Markt überkauft und Rücksetzer
- Matejka sieht Chance und kein Kapazitätsaufbau vor 2028
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden dürfte der Dax wenig verändert in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 12 Punkte höher auf 25.791 Punkte.
Am Donnerstag hatte der Dax seinen fast sechs Monate alten Höchststand getoppt und dann am Freitag bei 25.826 Punkten einen weiteren Rekord erreicht. Der charttechnische Analyst Christoph Geyer hält den Markt aber für überkauft, sodass zunächst mit einem Rücksetzer zu rechnen sei.
Hinsichtlich der jüngsten Schwäche der KI-Werte, die sich nach fulminanten Rallys vor allem im US-Halbleiterindex SOX und dem koreanischen Kospi bemerkbar macht, gibt der JPMorgan-Stratege Mislav Matejka derweil Entwarnung. Er geht davon aus, dass der Rückschlag als Chance zum Einstieg gesehen wird.
Für den Halbleiterzyklus sei kein nahes Ende in Sicht, schrieb er. Nennenswerte neue Kapazitäten gebe es vermutlich nicht vor 2028. Allgemein sieht Matejka die anstehende Berichtssaison als Stütze für die Aktienmärkte./ag/zb
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R32 ist der einzige Marktteilnehmer mit einer Rendite von 100 % – zumindest rückwirkend. Steigt der DAX, war der Long natürlich glasklar. Fällt er, wurde der Crash selbstverständlich schon Stunden vorher erkannt.
Seine Trefferquote ist beeindruckend: 50 % vor der Bewegung, 50 % nach der Bewegung – macht in der Eigenanalyse solide 200 %.
Und wenn doch mal ein konkreter Trade samt Ansage gegen die Wand fährt, wird die Position nicht ausgestoppt, sondern einfach aus dem Depot der Erinnerung ausgebucht. Performance wird eben nicht an realisierten Trades gemessen, sondern an nachträglich perfektionierten Kommentaren.
DAX.........am ,,Resist-25000-Tag"