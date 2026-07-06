Samsung vor Gewinn-Explosion: KI-Speicher zündet den Turbo

Samsung Electronics dürfte im zweiten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um fast das 18-Fache gegenüber dem Vorjahr auf 86 Billionen Won (56,35 Milliarden US-Dollar) verzeichnen, gegenüber 4,7 Billionen Won (3,06 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr. Treiber dieses Wachstums sei ein Boom im Bereich KI-Speicher, berichtete Reuters am Montag. Laut dem Bericht würde die Prognose, die auf einer LSEG SmartEstimate-Ergebnisberechnung von 30 Analysten basiert, das dritte Quartalsrekordergebnis in Folge für das Unternehmen bedeuten, da durch KI bedingte Speicherengpässe die Chippreise in die Höhe treiben.

Analysten gehen davon aus, dass die Angebotsengpässe bis ins Jahr 2027 anhalten werden, gestützt durch eine starke Nachfrage nach HBM-Chips sowie nach herkömmlichen DRAM- und NAND-Chips, so Reuters. Der große Treiber ist der Speicherzyklus durch KI. Reuters schreibt, dass die Nachfrage nach HBM-Chips, klassischem DRAM und NAND das Angebot übersteigt. Besonders KI-Server und sogenannte agentische KI-Systeme brauchen enorme Speicherkapazitäten. Dadurch sind die durchschnittlichen Preise für DRAM und NAND stark gestiegen. Reuters nennt plus 44 Prozent bei DRAM und plus 53 Prozent bei NAND. Analysten rechnen damit, dass die Knappheit bis 2027 anhält.