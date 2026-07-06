KI-Boom macht Samsung reich
Samsung vor Gewinn-Explosion: KI-Speicher zündet den Turbo
Samsung steuert dank KI-Speicherboom auf einen Rekordgewinn zu. Hohe Chippreise und Engpässe bei HBM, DRAM und NAND treiben die Erwartungen.
- Samsung steuert auf Rekordgewinn dank KI-Speicher
- DRAM und NAND Preise steigen stark wegen Knappheit
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Samsung Electronics dürfte im zweiten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um fast das 18-Fache gegenüber dem Vorjahr auf 86 Billionen Won (56,35 Milliarden US-Dollar) verzeichnen, gegenüber 4,7 Billionen Won (3,06 Milliarden US-Dollar) im Vorjahr. Treiber dieses Wachstums sei ein Boom im Bereich KI-Speicher, berichtete Reuters am Montag. Laut dem Bericht würde die Prognose, die auf einer LSEG SmartEstimate-Ergebnisberechnung von 30 Analysten basiert, das dritte Quartalsrekordergebnis in Folge für das Unternehmen bedeuten, da durch KI bedingte Speicherengpässe die Chippreise in die Höhe treiben.
Analysten gehen davon aus, dass die Angebotsengpässe bis ins Jahr 2027 anhalten werden, gestützt durch eine starke Nachfrage nach HBM-Chips sowie nach herkömmlichen DRAM- und NAND-Chips, so Reuters. Der große Treiber ist der Speicherzyklus durch KI. Reuters schreibt, dass die Nachfrage nach HBM-Chips, klassischem DRAM und NAND das Angebot übersteigt. Besonders KI-Server und sogenannte agentische KI-Systeme brauchen enorme Speicherkapazitäten. Dadurch sind die durchschnittlichen Preise für DRAM und NAND stark gestiegen. Reuters nennt plus 44 Prozent bei DRAM und plus 53 Prozent bei NAND. Analysten rechnen damit, dass die Knappheit bis 2027 anhält.
Samsung kam schon aus einem Rekordquartal. Im ersten Quartal 2026 meldete der Konzern offiziell 133,9 Billionen Won (87,5 Milliarden US-Dollar) Umsatz und 57,2 Billionen Won (37,4 Milliarden US-Dollar) operativen Gewinn. Allein die Chip-Sparte DS erzielte 53,7 Billionen Won (35,1 Milliarden US-Dollar) operativen Gewinn. Samsung verwies dabei auf hohe Preise, knappe Verfügbarkeit und starke Nachfrage nach höherwertigen KI-Speicherprodukten.
Samsung will in dem Markt wieder stärker gegen SK Hynix aufholen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben bereits HBM4 und SOCAMM2 für Nvidias Vera-Rubin-Plattform in den Verkauf gebracht und will im zweiten Quartal erste HBM4E-Muster ausliefern. Das ist wichtig, weil HBM der Flaschenhals vieler KI-Beschleuniger ist.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,57 % und einem Kurs von 2.930EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.