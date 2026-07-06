21 0 Kommentare 15 Jahre Investieren in Europa: Die Zukunft der Geldanlage beginnt jetzt

Seit 15 Jahren navigiert der Bellevue Entrepreneur Europe Small erfolgreich durch Krisen – mit Fokus auf starke europäische Nischenführer und disziplinierte Bewertung.

Das Bellevue Entrepreneur Europe Small feiert sein 15-jähriges Bestehen und hat sich über verschiedene Krisen (Eurokrise, Brexit, COVID‑19, Ukraine‑Krieg, Zinsschock 2022) hinweg bewährt.

Seit Auflegung erzielte die Strategie eine annualisierte Nettorendite von rund 11% (ca. Verfünffachung des ursprünglich investierten Kapitals), übertraf die Benchmark und rangiert im ersten Quartil der Peergroup.

Fokus des Fonds sind europäische Small‑ und Mid‑Caps (Anlageuniversum >2000 Unternehmen) mit Schwerpunkt auf eigentümergeführten Firmen (Gründer, Familien, langfristige Kernaktionäre).

Strikte Bewertungsdisziplin: Investments erfolgen nur bei deutlichem Abschlag zum geschätzten inneren Wert; stilunabhängig (Value, GARP, Growth). Wettbewerbsvorteile sind Spezialisierung, Zugang und Geduld.

Finanzielle Stabilität als Kernkriterium: rund 30% der Portfoliounternehmen weisen Nettoliquidität auf, durchschnittlicher Nettoverschuldungsgrad <1x EBITDA — starke Bilanzen bieten defensive Optionen und Wachstumsmöglichkeiten.

Ausblick positiv: strukturelle Trends (Elektrifizierung, KI‑Infrastruktur, Energieeffizienz, industrielle Automatisierung, Reshoring) schaffen Nachfrage nach spezialisierten Nischenführern; Bewertungen der europäischen Small Caps sind attraktiv und unter historischen Durchschnitten bzw. im Abschlag zu Large Caps, daher gute Chancen für langfristig orientierte Anleger.





Lesen Sie auch Buy the Dip Palantir-Aktie: Nach Kurssturz jetzt wieder ein Kauf? Analysten sind begeistert Innio: Die deutsche Antwort auf Bloom Energy – Kurssprung vorprogrammiert? Ihre wichtigsten Termine Heute im Blick: Aumovio, Repsol, Gea Group sowie EU-Einzelhandelsumsatz Vor dem Ausbruch? Analysten sehen den US-Dollar vor einer Rallye



Schreibe Deinen Kommentar



wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.