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    15 Jahre Investieren in Europa: Die Zukunft der Geldanlage beginnt jetzt

    Seit 15 Jahren navigiert der Bellevue Entrepreneur Europe Small erfolgreich durch Krisen – mit Fokus auf starke europäische Nischenführer und disziplinierte Bewertung.

    15 Jahre Investieren in Europa: Die Zukunft der Geldanlage beginnt jetzt
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Das Bellevue Entrepreneur Europe Small feiert sein 15-jähriges Bestehen und hat sich über verschiedene Krisen (Eurokrise, Brexit, COVID‑19, Ukraine‑Krieg, Zinsschock 2022) hinweg bewährt.
    • Seit Auflegung erzielte die Strategie eine annualisierte Nettorendite von rund 11% (ca. Verfünffachung des ursprünglich investierten Kapitals), übertraf die Benchmark und rangiert im ersten Quartil der Peergroup.
    • Fokus des Fonds sind europäische Small‑ und Mid‑Caps (Anlageuniversum >2000 Unternehmen) mit Schwerpunkt auf eigentümergeführten Firmen (Gründer, Familien, langfristige Kernaktionäre).
    • Strikte Bewertungsdisziplin: Investments erfolgen nur bei deutlichem Abschlag zum geschätzten inneren Wert; stilunabhängig (Value, GARP, Growth). Wettbewerbsvorteile sind Spezialisierung, Zugang und Geduld.
    • Finanzielle Stabilität als Kernkriterium: rund 30% der Portfoliounternehmen weisen Nettoliquidität auf, durchschnittlicher Nettoverschuldungsgrad <1x EBITDA — starke Bilanzen bieten defensive Optionen und Wachstumsmöglichkeiten.
    • Ausblick positiv: strukturelle Trends (Elektrifizierung, KI‑Infrastruktur, Energieeffizienz, industrielle Automatisierung, Reshoring) schaffen Nachfrage nach spezialisierten Nischenführern; Bewertungen der europäischen Small Caps sind attraktiv und unter historischen Durchschnitten bzw. im Abschlag zu Large Caps, daher gute Chancen für langfristig orientierte Anleger.







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    15 Jahre Investieren in Europa: Die Zukunft der Geldanlage beginnt jetzt Seit 15 Jahren navigiert der Bellevue Entrepreneur Europe Small erfolgreich durch Krisen – mit Fokus auf starke europäische Nischenführer und disziplinierte Bewertung.
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