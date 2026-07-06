JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Buy" belassen. Das verbindliche Übernahmeangebot für das auf Getriebe für die Marine- und Landverteidigung spezialisierte Unternehmen David Brown Defence lasse keinen größeren Investitionsbedarf erwarten, schrieb Chloe Lemarie am Sonntag./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 07:56 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 46,84EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 07:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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