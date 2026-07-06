JPMORGAN stuft UBS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS von 43 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein überarbeitete am Sonntag mit Blick auf die Quartalszahlen am 29. Juli noch einmal sein Bewertungsmodell für die Bank./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 18:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 44,64EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Kian Abouhossein

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 44

Kursziel alt: 43

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



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