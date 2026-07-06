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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 28 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 28 / 2026
    Foto: knowlesgallery - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 28 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Juli 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 28 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Micron Technology
    		+0,46 % 06.07.
    mutares
    		+5,58 % 06.07.
    Repsol
    		+6,92 % 06.07.
    Cisco Systems
    		+2,70 % 06.07.
    JPMorgan Chase
    		+2,02 % 06.07.
    GE Aerospace
    		+0,57 % 06.07.
    Iberdrola
    		+2,53 % 06.07.
    Einhell Germany Pref Bearer
    		+2,05 % 06.07.
    McCormick
    		+2,58 % 06.07.
    Korn Ferry
    		+2,32 % 06.07.
    IDEX
    		+1,54 % 06.07.
    Werner Enterprises
    		+1,94 % 06.07.
    Saratoga Investment
    		+13,61 % 06.07.
    Banco Bradesco
    		+7,39 % 06.07.
    Millrose Properties Registered (A)
    		- 06.07.
    Globe Life
    		+0,81 % 06.07.
    Shoe Carnival
    		+1,53 % 06.07.
    Escalade
    		+4,21 % 06.07.
    OGE Energy
    		+3,83 % 06.07.
    Commercial Metals
    		+1,43 % 06.07.
    Hypera
    		+5,06 % 06.07.
    Cousins Properties
    		+4,50 % 06.07.
    Dollar General Corporation
    		+2,30 % 07.07.
    Edison
    		+6,05 % 07.07.
    Match Group
    		+2,33 % 07.07.
    Acciona
    		+2,69 % 07.07.
    John Wiley & Sons (A)
    		+3,14 % 07.07.
    Gecina
    		+5,90 % 07.07.
    ABC Arbitrage
    		+5,86 % 07.07.
    Sylvamo Corporation
    		+3,58 % 07.07.
    MERSEN
    		+4,03 % 07.07.
    Preferred Bank
    		+3,46 % 07.07.
    Glacier Bancorp
    		+3,02 % 07.07.
    First Bancorp Maine
    		+5,61 % 07.07.
    Erie Indemnity (A)
    		+1,69 % 07.07.
    John Wiley & Sons (B)
    		- 07.07.
    NorthEast Community Bancorp
    		+4,53 % 07.07.
    MSC Industrial Direct Inc (A)
    		+4,14 % 08.07.
    Millicom International Cellular
    		+16,67 % 08.07.
    Roper Technologies
    		+0,66 % 08.07.
    Endesa
    		+3,72 % 08.07.
    InterDigital
    		+1,01 % 08.07.
    Brandywine Realty Trust Registered of Benef Interest
    		+11,52 % 08.07.
    Gentex
    		+2,04 % 08.07.
    New York Times (A)
    		+1,27 % 08.07.
    Quest Diagnostics
    		+1,83 % 08.07.
    Manhattan Bridge Capital
    		+8,66 % 08.07.
    Seche Environnement
    		+1,15 % 08.07.
    Waterstone Financial
    		+4,16 % 08.07.
    British American Tobacco
    		+5,64 % 09.07.
    Intuit
    		+0,65 % 09.07.
    voestalpine
    		- 09.07.
    Accenture Registered (A)
    		+1,82 % 09.07.
    Mastercard Registered (A)
    		+0,58 % 09.07.
    Delta Air Lines (DE)
    		+1,18 % 09.07.
    Inmobiliaria Colonial SOCIMI
    		+3,93 % 09.07.
    CMC Markets
    		+3,26 % 09.07.
    Halma
    		+0,82 % 09.07.
    PennyMac Mortgage Investment Trust
    		+12,55 % 09.07.
    British American Tobacco
    		+5,64 % 09.07.
    Mastercard -A CAD hedged- (A)
    		+0,58 % 09.07.
    Kite Realty Group Trust
    		+4,98 % 09.07.
    Ingles Markets (A)
    		+1,00 % 09.07.
    Oxford Instruments
    		+0,89 % 09.07.
    Sirius Real Estate
    		+5,69 % 09.07.
    CVB Financial
    		+4,12 % 09.07.
    Triple Point Social Housing REIT
    		+8,25 % 09.07.
    Brookfield Real Assets Income Fund of Benef. Interest
    		+10,75 % 09.07.
    Polar Capital Holdings
    		+7,96 % 09.07.
    Riverview Bancorp
    		+1,31 % 09.07.
    Premier Miton Group
    		+8,90 % 09.07.
    Focusrite
    		+3,16 % 09.07.
    JPMorgan European Growth & Income GBP
    		+4,63 % 09.07.
    Mountview Estates
    		+5,55 % 09.07.
    AZZ
    		+0,86 % 09.07.
    INVO ASIA/PAR VTG FPD 0.1
    		+4,72 % 09.07.
    JPMorgan China Growth & Income GBP
    		+4,78 % 09.07.
    Sanderson Design Group
    		+3,71 % 09.07.
    Real Estate Investors
    		+5,05 % 09.07.
    Caffyns
    		+2,20 % 09.07.
    Anpario
    		+2,55 % 09.07.
    Schroder UK Mid Cap Fund PLC
    		+3,45 % 09.07.
    Marvell Technology
    		+0,29 % 10.07.
    Oracle
    		+1,11 % 10.07.
    General Mills
    		+3,80 % 10.07.
    Verizon Communications
    		+6,57 % 10.07.
    AT&T
    		+4,27 % 10.07.
    NetApp
    		+1,91 % 10.07.
    Toll Brothers
    		+0,84 % 10.07.
    Morningstar
    		+1,04 % 10.07.
    American Eagle Outfitters
    		+2,49 % 10.07.
    Lennar Registered (A)
    		+9,58 % 10.07.
    Lincoln National
    		+4,83 % 10.07.
    Darden Restaurants
    		+3,35 % 10.07.
    Science Applications International
    		+1,20 % 10.07.
    Helios Technologies
    		+0,89 % 10.07.
    Advance Auto Parts
    		+2,29 % 10.07.
    Ennis
    		+15,02 % 10.07.
    Brady (A)
    		+1,37 % 10.07.
    BankUnited
    		+3,31 % 10.07.
    Two Harbors Investment Cum Conv Perp Red Pfd (C)
    		- 10.07.
    Two Harbors Investment Conv Cum Red Pfd (B)
    		- 10.07.
    Lennar (B)
    		+1,78 % 10.07.
    ALLSPRING MULTI/COM SHS
    		+9,32 % 10.07.
    AT&T Depositary Shs (C)
    		- 10.07.
    DigitalBridge Group 7.15 % Cum Red Perp Pfd (I)
    		+8,34 % 10.07.

    Die Dividendenrenditen in der KW 28 / 2026 reichen von +0,29 % bei Marvell Technology bis +16,67 % bei der Millicom International Cellular Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 28 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 28 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Juli 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Juli, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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