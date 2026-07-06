Ruhiger Wochenstart nach Rekord

​Hallo MONOTONI,





der Vergleich mit Yahoo oder SMS hinkt sehr. Bitcoin ist kein Unternehmen sondern ein dezentrales Netzwerk. Man kann zwar den Code kopieren aber nicht das Vertrauen und den gigantischen Netzwerkeffekt. Gold wurde in Jahrtausenden auch nicht durch ein besseres Gold abgelöst.





​Zu WhatsApp liegst du faktisch falsch. In den USA dominieren historisch bedingt iMessage und klassische SMS. WhatsApp verliert dort keine Marktanteile sondern wächst aktuell.





​Auch deine Aussage zu den Käufern in Amerika stimmt so nicht. Über die neuen ETFs investieren aktuell Millionen normale Bürger für ihre Altersvorsorge. Inzwischen kaufen sogar staatliche amerikanische Pensionskassen wie der State of Wisconsin Investment Board offiziell Bitcoin. Das ist eine völlig neue Dimension und betrifft die Gelder von Millionen Menschen.





​Zudem ist Michael Saylor längst nicht mehr allein. Weltweit kopieren immer mehr börsennotierte Unternehmen seine Strategie und nutzen Bitcoin als feste Reserve. Beispiele dafür sind Firmen wie Metaplanet in Japan oder Semler Scientific.





​Während du also noch Vergleiche mit alten Suchmaschinen ziehst erreicht die Sicherheit im Bitcoin Netzwerk stetig neue Höchststände. Das Netzwerk wächst massiv weiter und ist dezentraler denn je.