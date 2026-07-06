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    ROUNDUP 2

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    Trauerzug mit Chameneis Leichnam führt durch Teheran

    Für Sie zusammengefasst
    • Trauerzug führt Chameneis Leichnam quer durch Teheran
    • Luftraum über Teheran gesperrt und Flüge eingeschränkt
    • Spekulationen um Modschtaba Chamenei und Abwesenheit
    ROUNDUP 2 - Trauerzug mit Chameneis Leichnam führt durch Teheran
    Foto: Emphyrio - pixabay

    TEHERAN (dpa-AFX) - Vor der Beerdigung von Irans oberstem Führer Ajatollah Ali Chamenei wird dessen Leichnam in einer Prozession durch die Millionenmetropole Teheran geführt. Der Trauerzug für den früheren Religionsführer begann im Osten der Hauptstadt und führt über die zentrale Hauptverkehrsachse bis zum Asadi-Turm im Westen der Stadt, wie die Regierung mitteilte.

    Der Trauerzug durch die Stadt könnte bis zu 12 Stunden dauern, sagte ein mit der Planung beauftragter General, Hassan Hassansadeh, im staatlichen Fernsehen.

    Chamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in Irans Hauptstadt getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten.

    Einschränkungen beim Luftverkehr aus Sicherheitsgründen

    Aus Sicherheitsgründen sperrte der Iran für Montag den Luftraum über Teheran. Auch für Dienstag und bis zu Chameneis Beerdigung am Donnerstag wurden zeitweise und örtlich begrenzte Einschränkungen beim Flugverkehr verkündet. Das ehemalige Staatsoberhaupt soll in seiner Heimatstadt Maschhad im Nordosten des Landes beigesetzt werden. Davor sind Zeremonien in der Pilgerstadt Ghom und im Nachbarland Irak geplant.

    Für Chameneis Anhänger und die iranische Führung ist die Staatstrauer zugleich Abschied und Demonstration politischer Geschlossenheit. Für die Staatsspitze bietet die Großveranstaltung die Gelegenheit, Einheit und Handlungsfähigkeit zu demonstrieren. Seit Wochen betont die Regierung, den Krieg gegen die militärisch überlegenen USA und Israel überstanden zu haben.

    Spekulationen über Modschtaba Chamenei

    Chameneis Sohn Modschtaba war eine Woche nach dem Tod seines Vaters Anfang März zum neuen Staatsoberhaupt ernannt worden, trat seitdem jedoch nicht öffentlich auf. Das löste Spekulationen über seinen Gesundheitszustand aus. Von schweren Verletzungen ist die Rede. Das Staatsfernsehen bezeichnete ihn als "Kriegsversehrten", nannte aber keine weiteren Details. Auch für die Beerdigung in Maschhad ist unklar, ob er erscheinen wird.

    Iranischen Medien zufolge ist nicht vorgesehen, dass der 56-Jährige ein Gebet leitet. In Ghom soll der einflussreiche Ajatollah Makarem Schirasi (99) das Totengebet leiten, in Maschhad Nuri Hamedani (101). In Teheran trat der 97-jährige Großajatollah Dschafar Sobhani dabei als Vorbeter auf.

    Bekannte Reformisten abwesend bei Trauerfeiern

    Während hochrangige Vertreter aus Regierung und Militär an den Trauerfeiern teilnahmen und sich teils erstmals seit Kriegsbeginn wieder öffentlich zeigten, kritisierten einige Politiker die Abwesenheit prominenter Persönlichkeiten. Der ehemalige Vizepräsident Mohammed Ali Abtahi beklagte auf X, dass frühere Präsidenten nicht eingeladen worden seien. "Eine solche Anwesenheit hätte (...) ein Bild der inneren Geschlossenheit und des nationalen Zusammenhalts vor den Augen der Weltöffentlichkeit vermitteln können", schrieb er.

    Vor allem führende Politiker aus dem Lager der Reformisten waren nicht bei den Trauerfeiern zu sehen, darunter die ehemaligen Präsidenten Hassan Ruhani und Mohammed Chatami sowie der frühere Außenminister Mohammed-Dschawad Sarif. Auch Ex-Präsident Mahmud Ahmadinedschad war abwesend./arb/DP/zb





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