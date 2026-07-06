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    Berlin

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    Sperrungen am Wochenende bei Ringbahn und Fernverkehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Ringbahn und Fernverkehr am Wochenende groß gesperrt
    • Sperrung Freitag 12 Uhr bis Betriebsbeginn Montag
    • Autoverkehr nicht betroffen, Fertigstellung Sommer 2027
    Berlin - Sperrungen am Wochenende bei Ringbahn und Fernverkehr
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Am Wochenende kommt es wegen Bauarbeiten an der Ringbahnbrücke zu größeren Sperrungen des S-Bahn- und Fernverkehrs. Von Freitag 12.00 Uhr bis Betriebsbeginn am Montag werde die Ringbahn gesperrt, für den Fernverkehr gebe es wiederholte Sperrungen jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag ab 12.00 Uhr bis in die Nacht, sagte Projektleiter Bernd Rothe dem RBB-Inforadio. Der Autoverkehr werde nicht betroffen sein.

    Wenn die Großaktion klappe, und davon gehe er fest aus, dann sei auch damit zu rechnen, dass die Ringbahnbrücke termingerecht in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres fertig werde, sagte Rothe dem Sender. Für die Ringbahnbrücke werde es dann keine größeren Sperrungen mehr geben. Entsprechende Arbeiten für die Westendbrücke sollen demnach im Dezember gemacht werden.

    Im Berliner Westen werden derzeit die Westend- und die Ringbahnbrücke neu gebaut. Die alten Bauwerke waren marode und wurden im vergangenen Jahr kurzfristig gesperrt und dann abgerissen. Beide Neubauten sollen im Sommer 2027 fertig und für den Verkehr freigegeben werden. Bis dahin ist mit weiteren Einschränkungen für den dortigen Auto- und S-Bahnverkehr zu rechnen. Die Bauarbeiten können im Livestream verfolgt werden./aky/DP/zb






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