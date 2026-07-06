NIOB-Analysen auf Seigneurie bestätigen schwere Seltenerdmetall-Mineralisierung

Erste Ergebnisse aus SGN-2026-007 zeigen moderate Gehalte von 76,7 ppm Dysprosiumoxid über eine Mächtigkeit von 10,00 Metern und 528 ppm schwere Seltenerdoxide über eine Mächtigkeit von 32,20 Metern.

Vancouver, British Columbia – 3. Juli 2026 / IRW-Press / Es sind noch weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob das Seigneurie-System der North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) („NIOB“ oder „das Unternehmen“) eine wirtschaftlich interessante Seltenerd- oder Niob-Mineralisierung beherbergt. Erste Laborergebnisse aus dem Projekt in der Grenville-Provinz in Québec bestätigen den gezielten Ansatz des Unternehmens hinsichtlich Seltenerd- und Niob-Mineralisierungen, da Bohrungen in dieser frühen Phase moderate Gehalte ergeben haben.

„Das ist ein gutes Ergebnis aus Seigneurie: Wir konnten nachweisen, dass der Pegmatit eine Niob- und Seltenerdmineralisierung, darunter auch Dysprosium, enthält“, sagte Chief Executive Officer Murray Nye. „Auch wenn die Gehalte moderat sind, könnte diese Entdeckung in Verbindung mit einem höhergradigen Abschnitt in der näheren Umgebung die Perspektive auf die gesamte Liegenschaft verändern. Wir werden die geplante, systematische Erkundung unseres Portfolios in Québec fortsetzen, bevor wir über die nächsten Schritte in Bezug auf diesen strategischen Vermögenswert entscheiden.“

Wichtigste Punkte

- Dysprosiumoxid: Bohrung SGN-2026-007 ergab 10 m mit einem Durchschnittsgehalt von 76,7 ppm Dysprosiumoxid (Dy₂O₃).

- Schwere Seltenerdoxide: Die Bohrung ergab 32,20 m mit einem Durchschnittsgehalt von 528 ppm an schweren Seltenerdoxiden (HREOs) – hierbei handelt es sich um ein oberflächennahes, überwiegend aus Yttriumoxid bestehendes Intervall (etwa zwei Drittel des gemeldeten HREO-Gehalts).

- Mineralisierung mit moderaten Gehalten bestätigt: Die Ergebnisse bestätigen eine Niob- und Seltenerdmineralisierung über einen Bereich von etwa 105,45 m innerhalb des Seigneurie-Pegmatits, wobei die Abschätzung der Gehalte noch in einem frühen Stadium ist und weitere Arbeiten erforderlich sind, um das wirtschaftliche Potenzial zu bewerten.

- Laufende mineralogische Untersuchungen: Die Proben wurden von SGS Canada Inc. analysiert; derzeit wird eine automatisierte mineralogische Untersuchung (TIMA) durchgeführt, um die Mineralträger sowie die Verteilung der Seltenerdmetalle und des Niobs zu ermitteln.

- Portfolio-Schwerpunkt: Das Unternehmen wird die Exploration in seinem gesamten Portfolio in Québec vorantreiben und dabei den vielversprechendsten Zielen Vorrang einräumen.

Detaillierte Ergebnisse für SGN-2026-007

Bohrung SGN-2026-007 ergab Folgendes:

- 10-Meter-Verbundintervall von 128,00 m bis 138 m mit einem Durchschnittsgehalt von 76,7 ppm Dy₂O₃

- 32,20-Meter-Verbundintervall von 7,40 m bis 39,60 m mit einem durchschnittlichen HREO-Gesamtgehalt von 528 ppm (Summe der Oxide von Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium und Yttrium).

Das oberflächennahe HREO-Intervall besteht überwiegend aus Yttriumoxid, das etwa zwei Drittel der nachgewiesenen HREOs ausmacht. Dabei handelt es sich um erste, moderate Gehalte, und es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um festzustellen, ob das Seigneurie-System eine wirtschaftlich interessante Seltenerd- oder Niob-Mineralisierung beherbergt.

Die Verbundintervalle wurden als längengewichtete Durchschnittswerte bei Cutoff-Gehalten von 40 ppm Dy₂O₃ bzw. 200 ppm HREO berechnet, wobei die Intervallgrenzen bei oder über dem Cutoff-Gehalt lagen und die interne Verdünnung maximal 4 Meter betrug. Die Werte für Seltenerdoxide werden auf Basis elementarer Laboranalysen unter Verwendung standardmäßiger stöchiometrischer Umrechnungsfaktoren abgeleitet. Die angegebenen Intervalle beziehen sich auf die Kernlängen (Bohrlochlängen). Die tatsächlichen Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt und werden geschätzt, sobald das geologische Modell mit den restlichen Bohrlochdaten aktualisiert wurde.

Abbildung 1: Vertikaler Querschnitt durch das Bohrloch SGN-2026-007 (Blick nach Westen), Seigneurie-Projekt, mit Darstellung der Dysprosiumoxid-Seltenerdzonen (8,40–19,30 m und 128,00–138,00 m), der Dy₂O₃-Verteilung und -Verbunde im Bohrloch sowie der Standorte der Oberflächenproben.

Tabelle 1: Ergebnisse der Analyse von Dysprosiumoxid- (Dy₂O₃)-Verbundproben sowie die besten Intervalle aus Bohrloch SGN-2026-007.

Von (m) Bis (m) Wahre Länge (m) Dy₂O₃ (ppm) 8,4 19,3 10,9 55,49 inkl. 12,0 12,9 0,9 70,2 inkl. 12,9 14,3 1,4 78,1 inkl. 14,8 15,4 0,6 109,2 128,0 138,0 10,0 76,67 inkl. 128,0 129,0 1,0 89,5 inkl. 129,0 130,0 1,0 99,7 inkl. 131,0 132,0 1,0 96,5 inkl. 132,0 132,6 0,6 75,7 inkl. 136,5 137,0 0,5 124,0 inkl. 137,0 138,0 1,0 194,0

Bohrungen und geologischer Kontext

Die Bohrung SGN-2026-007 wurde an der Position 481680E/5382081N, UTM NAD83 Zone 18 mit einem Azimut von 0° und einer Neigung von 45° bis zu einer Gesamttiefe von etwa 290 m niedergebracht. Sie durchteufte ein etwa 105,45 Meter langes Intervall (Kernlänge 63,85–169,30 m) aus rosafarbenem bis rotem, von K-Feldspat dominiertem Pegmatit mit 15–20 % Rauchquarz und Ti-Magnetit. Die mit einem Handmessgerät innerhalb des Pegmatits durchgeführten radiometrischen Messungen ergaben Werte von bis zu etwa 1.400 Zählimpulsen pro Sekunde (nur als Anhaltspunkt – kein Maß für den Gehalt).

Die Proben wurden an SGS Canada Inc. übermittelt. Die Seltenerdmetalle wurden mittels der SGS-Methode (Natriumperoxid-Schmelz-ICP-MS GE_IMS91A50) und Niob mittels Schmelzaufschluss-XRF (GO_XRF72NB) bestimmt. Die Qualitätskontrolle umfasste zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikate, die in den Probenstrom eingebracht wurden (etwa 13 % der eingereichten Proben). Bei den gemeldeten Proben handelt es sich um Halbkerne der Größe NQ, die entlang der Kernachse geteilt und in Abständen von etwa 0,5 bis 1,0 m beprobt wurden. Die verbleibenden Halbkerne wurden als Referenz aufbewahrt. Die durchschnittliche Kernausbeute aus den mineralisierten Intervallen lag bei etwa 95–100 % und beeinträchtigt die Repräsentativität der Proben nicht wesentlich. SGS Canada Inc. ist vom Unternehmen unabhängig und betreibt in Val d’Or ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Der qualifizierte Sachverständige hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, indem er die Analysezertifikate von SGS Canada Inc. sowie die Qualitätskontrollergebnisse des Unternehmens geprüft und die gemeldeten Werte mit den Laborzertifikaten abgeglichen hat. Es wurden keine Einschränkungen bei der Datenüberprüfung festgestellt. Etwa 5 % der QAQC-Proben wurden entnommen und werden derzeit noch geprüft.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket in Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“, „Strategie“, „Ziel“ und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: (i) der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten automatisierten mineralogischen Studie (TIMA) sowie deren Auswirkungen auf die mineralogische Bindungsform (Deportment) von Niob und Seltenen Erden; (ii) die Absicht des Unternehmens, das geologische Modell von Seigneurie zu aktualisieren und die wahren Mächtigkeiten zu schätzen; (iii) die Absicht des Unternehmens, die Exploration in seinem gesamten Portfolio in Québec voranzutreiben und Niob- sowie Seltenerdzielgebiete zu priorisieren; (iv) die Positionierung von „Seigneurie“ als strategisches Asset; und (v) Erwartungen hinsichtlich der Märkte für Seltene Erden und Niob sowie der Nachfrage nach Dysprosium. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen Annahmen, darunter der Annahme, dass die Explorationsergebnisse das Potenzial der Liegenschaften weiterhin untermauern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören unter anderem: Analyseergebnisse, mineralogische und metallurgische Ergebnisse, die von den Erwartungen oder von Feldbeobachtungen abweichen; der Zeitpunkt und der Erhalt von Laborergebnissen; die der Mineralexploration innewohnende Unsicherheit; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen, einschließlich der Preise für Seltene Erden und Niob; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Rahmenbedingungen; Umwelt- und Betriebsrisiken; Änderungen staatlicher Vorschriften oder Richtlinien; sowie der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten finden sich in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und man sich nicht in unangemessener Weise auf sie verlassen sollte. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den zu diesem Zeitpunkt geltenden Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die North American Niobium and Critical Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,96 % und einem Kurs von 0,610EUR auf CSE (03. Juli 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.