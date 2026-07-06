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    Kupfer wird knapp – wo steckt die nächste Mine? BHP, Barrick, Red Metal Resources, PTX Metals und SpaceX im Fokus!

    KI, KI, KI – dröhnt es in den Ohren! Künstliche Intelligenz kann ja offensichtlich Vieles, aber für das Funktionieren der rund 1200 Hyperscale Datencenter weltweit braucht es immense Mengen an Strom. Kupfer hat sich damit still und heimlich zum unverzichtbaren Nervensystem der globalen Energiewende entwickelt. Ohne das rötliche Metall ist der massive Ausbau von Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und modernen Stromnetzen technisch schlicht unmöglich. Eine vielbeachtete Studie von S&P Global warnt eindringlich vor einer historisch beispiellosen Versorgungslücke, da die Nachfrage bis zum Jahr 2035 auf astronomische 53 Millionen Tonnen ansteigen wird. Um dieses drohende Defizit abzuwenden, muss es zur schnellen Eröffnung neuer Großminen kommen. Bestehende Abbaugebiete leiden aber unter sinkenden Erzgehalten, während der bürokratische Vorlauf für neue Minenprojekte oft mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nimmt. Diese zeitliche Verzögerung verschärft den geopolitischen Wettlauf um unerschlossene Vorkommen in Asien, Südamerika und Afrika dramatisch. Investoren und Regierungen müssen daher Milliarden in die Erschließung neuer Lagerstätten pumpen, um den globalen Wirtschaftsaufschwung nicht abzuwürgen. Am Ende wird sich das Schicksal der Dekarbonisierung nicht in den Entwicklungsabteilungen der High-Tech-Industrie entscheiden, sondern in den Tiefen der Steinbrüche rund um den Globus. Wo können Anleger partizipieren

    Kupfer – Die Suche nach dem roten Metall wird zum Spießrutenlauf

    Die Entdeckung von Kupfer markiert den glanzvollen Beginn der menschlichen Metallurgie vor mehr als 10.000 Jahren. Neugierige Menschen der Jungsteinzeit stießen in Regionen des Nahen Ostens auf auffällig glänzende, rötliche Gesteinsbrocken, die als gediegenes Kupfer direkt an der Erdoberfläche lagen. Zunächst behandelten sie das unbekannte Material wie gewöhnlichen Stein und klopften es mit primitiven Werkzeugen in Form. Dabei stellten die Handwerker fasziniert fest, dass sich dieser besondere Rohstoff im kalten Zustand verformen ließ, ohne wie Feuerstein zu zersplittern. Erst durch den zufälligen Kontakt mit den hohen Temperaturen von Lagerfeuern oder Töpferöfen entschlüsselten sie das wahre Geheimnis des roten Metalls. Sie erkannten, dass Kupfer im geschmolzenen Zustand flüssig wird und sich nach dem Abkühlen in fast jede gewünschte Form gießen lässt. Diese bahnbrechende Erkenntnis revolutionierte die Herstellung von Werkzeugen sowie Schmuckstrukturen und leitete das Ende der reinen Steinzeit ein.

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