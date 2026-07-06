🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNovartis AktievorwärtsNachrichten zu Novartis

    Krebsmedizin im Fokus

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Novartis kauft Zukunft: Warum Myricx zur Milliarden-Wette wird

    Novartis kauft Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar und setzt auf neue Krebswirkstoffe, die resistente Tumore gezielter angreifen sollen.

    Für Sie zusammengefasst
    Krebsmedizin im Fokus - Novartis kauft Zukunft: Warum Myricx zur Milliarden-Wette wird
    Foto: Patrick Seeger/dpa

    Novartis gab bekannt, sich bereit erklärt zu haben, bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar für Myricx Bio zu zahlen, um seine Kompetenzen im Bereich Onkologie zu stärken. Myricx Bio entwickelt eine neue Klasse von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Der Ansatz des Unternehmens ermöglicht es, Tumorzellen gezielt mit differenzierten, krebsabtötenden Mechanismen zu erreichen. Novartis zahlt 1,1 Milliarden US-Dollar im Voraus, weitere Zahlungen von bis zu 400 Millionen US-Dollar sind möglich. Der Abschluss der Transaktion, der für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Novartis AG!
    Long
    116,77€
    Basispreis
    1,25
    Ask
    × 11,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    139,19€
    Basispreis
    1,35
    Ask
    × 10,01
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Novartis kauft mit Myricx Bio keine reife Umsatzmaschine, sondern eine Plattformwette in der Krebsmedizin. Strategisch ist das spannend, weil Novartis damit auf eine neue Klasse von ADC-Wirkstoffen setzt. Laut Unternehmensmitteilung sollen diese Payloads helfen, Grenzen heutiger ADCs zu überwinden. Besonders genannt werden mögliche Resistenzen gegen häufig genutzte Wirkstoffklassen wie TOPO-1-Inhibitoren. 

    Myricx hatte 2024 eine Series-A-Finanzierung über 90 Millionen Pfund beziehungsweise rund 114 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Investoren gehörten unter anderem Novo Holdings, Abingworth, British Patient Capital, Cancer Research Horizons, Eli Lilly, Brandon Capital und Sofinnova Partners. Das Geld sollte in den Aufbau der NMTi-ADC-Plattform und die klinische Entwicklung fließen. Für Novartis passt der Kauf in eine klare Richtung: Der Konzern kauft gezielt Plattformen und Spezialtechnologien zu, um die Pipeline jenseits klassischer Medikamente zu stärken. In der Onkologie hat Novartis bereits Radioligandentherapien stark ausgebaut. Mit Myricx will der Konzern nun offenbar auch im heiß umkämpften ADC-Markt eine stärkere Rolle spielen. Der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet und hängt noch von den üblichen Bedingungen und regulatorischen Freigaben ab.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 139,1EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Krebsmedizin im Fokus Novartis kauft Zukunft: Warum Myricx zur Milliarden-Wette wird Novartis kauft Myricx Bio für bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar und setzt auf neue Krebswirkstoffe, die resistente Tumore gezielter angreifen sollen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     