Novartis kauft Zukunft: Warum Myricx zur Milliarden-Wette wird

Novartis gab bekannt, sich bereit erklärt zu haben, bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar für Myricx Bio zu zahlen, um seine Kompetenzen im Bereich Onkologie zu stärken. Myricx Bio entwickelt eine neue Klasse von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Der Ansatz des Unternehmens ermöglicht es, Tumorzellen gezielt mit differenzierten, krebsabtötenden Mechanismen zu erreichen. Novartis zahlt 1,1 Milliarden US-Dollar im Voraus, weitere Zahlungen von bis zu 400 Millionen US-Dollar sind möglich. Der Abschluss der Transaktion, der für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet wird, steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Novartis kauft mit Myricx Bio keine reife Umsatzmaschine, sondern eine Plattformwette in der Krebsmedizin. Strategisch ist das spannend, weil Novartis damit auf eine neue Klasse von ADC-Wirkstoffen setzt. Laut Unternehmensmitteilung sollen diese Payloads helfen, Grenzen heutiger ADCs zu überwinden. Besonders genannt werden mögliche Resistenzen gegen häufig genutzte Wirkstoffklassen wie TOPO-1-Inhibitoren.

Myricx hatte 2024 eine Series-A-Finanzierung über 90 Millionen Pfund beziehungsweise rund 114 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Investoren gehörten unter anderem Novo Holdings, Abingworth, British Patient Capital, Cancer Research Horizons, Eli Lilly, Brandon Capital und Sofinnova Partners. Das Geld sollte in den Aufbau der NMTi-ADC-Plattform und die klinische Entwicklung fließen. Für Novartis passt der Kauf in eine klare Richtung: Der Konzern kauft gezielt Plattformen und Spezialtechnologien zu, um die Pipeline jenseits klassischer Medikamente zu stärken. In der Onkologie hat Novartis bereits Radioligandentherapien stark ausgebaut. Mit Myricx will der Konzern nun offenbar auch im heiß umkämpften ADC-Markt eine stärkere Rolle spielen. Der Abschluss wird für die zweite Jahreshälfte 2026 erwartet und hängt noch von den üblichen Bedingungen und regulatorischen Freigaben ab.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 139,1EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

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