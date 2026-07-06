JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Einführung einer Schaltgetriebe-Version des 12 Cilindri mit einem Preisaufschlag von etwa 50 Prozent bestätige, wie sehr sich der Sportwagenbauer der Begeisterung der Ferraristi für die traditionellen Markenmerkmale bewusst sei, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Samstagabend. Auf diese Weise lasse sich die Preissetzungsmacht am oberen Ende der Produktpalette besser ausspielen. Die Chancen für die mittelfristigen Wachstumserwartungen würden immer deutlicher, und die Bewertungserholung der Aktien dürfte die logische Folge davon sein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 335,1EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Grzinic
Analysiertes Unternehmen: Ferrari
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 380
Kursziel alt: 380
Währung: EUR
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