JEFFERIES stuft Ferrari auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Buy" belassen. Die Einführung einer Schaltgetriebe-Version des 12 Cilindri mit einem Preisaufschlag von etwa 50 Prozent bestätige, wie sehr sich der Sportwagenbauer der Begeisterung der Ferraristi für die traditionellen Markenmerkmale bewusst sei, schrieb James Grzinic in seiner Einschätzung vom Samstagabend. Auf diese Weise lasse sich die Preissetzungsmacht am oberen Ende der Produktpalette besser ausspielen. Die Chancen für die mittelfristigen Wachstumserwartungen würden immer deutlicher, und die Bewertungserholung der Aktien dürfte die logische Folge davon sein./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,47 % und einem Kurs von 335,1EUR auf Lang & Schwarz (06. Juli 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: Ferrari

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 380

Kursziel alt: 380

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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