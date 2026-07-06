Ölpreise stabil

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich zum Wochenbeginn kaum vom Fleck bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete am Montagmorgen nach dem langen Feiertagswochenende in den USA zuletzt 72,01 US-Dollar, das waren 0,15 Prozent weniger als vor dem Wochenende. Am Freitag hatte es einen dünnen Handel gegeben aufgrund des Feiertags zur Unabhängigkeit in den USA am Samstag.

Die Öl-Notierungen haben damit bisher kaum auf die neuesten Nachrichten der Opec+ reagiert. Wie am Sonntag mitgeteilt wurde, will das Ölkartell mehr Öl in den Markt pumpen. Im August werde die Produktion um täglich 188.000 Barrel (je 159 Liter) ausgeweitet, teilte eine Kerngruppe aus sieben Staaten mit. Zugleich behielten sich die Länder vor, den Produktionszuwachs je nach Marktsituation zu beschleunigen, auszusetzen oder rückgängig zu machen, hieß es.