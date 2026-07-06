Alles muss raus!

Kurzfristig mehren sich jedoch die Anzeichen, dass die Rallye zunächst an Schwung verlieren könnte. Im Bereich der Junihochs zeichnet sich derzeit eine sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab, die auf eine vorübergehende Korrektur hindeuten kann. Aus technischer Sicht wäre ein Rückgang bis auf 100,00 US-Dollar möglich. Damit würde zugleich eine Mitte Mai entstandene Kurslücke vollständig geschlossen. Größeres Abwärtspotenzial lässt sich aus der aktuellen Formation derzeit jedoch nicht ableiten.

Cisco Systems zählt zu den wichtigsten Unternehmen im Technologiesektor. Der Konzern ist nicht nur für seine Netzwerktechnik bekannt, sondern spielt mit seinen Lösungen im Bereich Cybersicherheit auch eine wichtige Rolle im KI-Umfeld. Die Aktie legte in den vergangenen Wochen kräftig zu und erreichte bei 130,37 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf mehr als 70 Prozent.

Anschließend könnte die Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen und Kurs auf den Bereich von 147,50 US-Dollar nehmen. Für langfristig orientierte Anleger könnte ein Rücksetzer in Richtung 100,00 US-Dollar daher eine interessante Einstiegsgelegenheit darstellen. Sollte die Korrektur wider Erwarten stärker ausfallen, liegen weitere Unterstützungen bei 94,72 US-Dollar sowie im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 89,02 US-Dollar. Ein nachhaltiger Rückfall unter diese wichtige Durchschnittslinie gilt derzeit jedoch als eher unwahrscheinlich.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 100,00 US-Dollar

Kursziele : 130,37 und 147,50 US-Dollar

Renditechance via DN1F0M : 130 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Cisco Systems Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1F0M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,47 - 1,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 95,4564 US-Dollar Basiswert: Cisco Systems Inc. KO-Schwelle: 95,4564 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 112,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 147,50 US-Dollar Hebel: 6,55 Kurschance: + 130 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2F5L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,50 - 1,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 129,0596 US-Dollar Basiswert: Cisco Systems Inc. KO-Schwelle: 129,0596 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 112,69 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,40 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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