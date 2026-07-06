Konsolidierung schlagartig beendet

Sollte die Aktie jedoch überraschend nach unten drehen und unter ihren 200-Tage-Durchschnitt bei 268,60 US-Dollar fallen, wäre das aus technischer Sicht ein deutliches Warnsignal. In diesem Fall könnte der Kurs bis auf 243,42 US-Dollar zurückgehen. Dort verläuft allerdings auch ein seit Januar 2023 bestehender Aufwärtstrend, der den Kurs stützen und eine Stabilisierung begünstigen könnte.

Bereits vor einigen Wochen wurde für die Apple-Aktie ein übergeordnetes Kursziel von 362,47 US-Dollar ausgemacht. Bislang erreichte das Papier einen Höchststand von 317,40 US-Dollar und markierte damit ein neues Rekordhoch. Die Aufwärtsbewegung seit Anfang Mai wurde lediglich durch eine sogenannte 123-Konsolidierung unterbrochen, die sogar früher als erwartet endete. Mit dem erfolgreichen Ausbruch aus dieser Phase rückt das mittelfristige Kursziel nun wieder stärker in den Fokus.

Trading-Strategie:

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LONG

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Market-Buy-Order : 308,63 US-Dollar

Kursziele : 317,40 und 362,47 US-Dollar

Renditechance via DN1CJM : 130 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1CJM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,57 - 3,60 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 265,631 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 265,631 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,63 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 362,47 US-Dollar Hebel: 7,44 Kurschance: + 130 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU4Z0R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,01 - 4,04 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 352,0596 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 352,0596 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 308,63 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,63 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.