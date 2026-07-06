Goldpreis
Rücksetzer beim Goldpreis jetzt 4.146,17 USD
Gold unter Druck: −-0,76 % in 24h auf 4.146,17 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,08 %
|1 Monat
|-3,38 %
|3 Monate
|-10,67 %
|1 Jahr
|+26,30 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.343,53USD. Heute, bei 4.146,17USD, wäre daraus ein Vermögen von 30.860,4USD geworden – ein Plus von +208,60 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold: Die 14-Tage-Entwicklung wird als volatil beschrieben; technischer Support um 4.060–4.080 USD, Widerstand bei 5.500 USD (Doppeltop) und möglicher Boden um 4.000 USD. Makro-Daten und Short-Squeeze beeinflussen die Bewegung; langfristig werden auch 10.000 USD bis 2030 diskutiert. Tether hält ca. 154 t Gold.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold wird seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel und Wertanlage genutzt. Heute gilt es als Inflationsschutz und Krisenmetall. Der Kurs spiegelt Erwartungen zu Zinspolitik, Wirtschaftsdaten und geopolitischen Risiken wider. Besonders in Zeiten politischer Unsicherheit fließt Kapital verstärkt in das Edelmetall.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|331,25EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,92EUR
|-0,27 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|233,50EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|315,70EUR
|-1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,80EUR
|-1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|503,00EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|347,64EUR
|-0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,43EUR
|-0,34 %
|Long
|1
|0,00
|117,26EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,138EUR
|+0,24 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.