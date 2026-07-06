Rücksetzer beim Goldpreis jetzt 4.146,17 USD

-0,76 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,08 % 1 Monat -3,38 % 3 Monate -10,67 % 1 Jahr +26,30 %

Mit einem Rückgang vonsteht der Goldpreis bei 4.146,17. Händler sehen kurzfristigen Druck, der die Rally bremst.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.343,53USD. Heute, bei 4.146,17USD, wäre daraus ein Vermögen von 30.860,4USD geworden – ein Plus von +208,60 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Anleger-Sentiment zu Gold: Die 14-Tage-Entwicklung wird als volatil beschrieben; technischer Support um 4.060–4.080 USD, Widerstand bei 5.500 USD (Doppeltop) und möglicher Boden um 4.000 USD. Makro-Daten und Short-Squeeze beeinflussen die Bewegung; langfristig werden auch 10.000 USD bis 2030 diskutiert. Tether hält ca. 154 t Gold.