Silber crasht. Was steckt dahinter?

-1,20 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,12 % 1 Monat -6,82 % 3 Monate -14,51 % 1 Jahr +69,07 %

Silberpreis stürzt ab: Das Edelmetall fälltauf 61,68. Der Markt reagiert mit deutlichen Abgaben.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 19,45440USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 61,68USD ein Wert von 3.170,65USD geworden – ein Gewinn von +217,06 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Silber. Technisch bleibt 56 $ als Kreuzunterstf5tzung wichtig; ein eindeutiger Rebound ist ungewiss. Kurzfristig meist 55–65 $. Langfristig dominieren bullische Impulse (Ziel ~140 $ bis 2030) + Fundamentaldaten: Silber als Nebenprodukt der Kupferproduktion kf6nnte durch Wassermangel in Peru knapper werden. Eine konkrete 14‑Tage-Vere4nderung wird nicht genannt.