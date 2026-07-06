Silberpreis
Silber crasht. Was steckt dahinter?
Heftiger Rückgang: Silberpreis -1,20 % auf 61,68 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+7,12 %
|1 Monat
|-6,82 %
|3 Monate
|-14,51 %
|1 Jahr
|+69,07 %
Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 19,45440USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 61,68USD ein Wert von 3.170,65USD geworden – ein Gewinn von +217,06 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu Silber. Technisch bleibt 56 $ als Kreuzunterstf5tzung wichtig; ein eindeutiger Rebound ist ungewiss. Kurzfristig meist 55–65 $. Langfristig dominieren bullische Impulse (Ziel ~140 $ bis 2030) + Fundamentaldaten: Silber als Nebenprodukt der Kupferproduktion kf6nnte durch Wassermangel in Peru knapper werden. Eine konkrete 14‑Tage-Vere4nderung wird nicht genannt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|331,25EUR
|-0,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,80EUR
|-0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|233,50EUR
|-0,68 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|315,70EUR
|-1,04 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|83,80EUR
|-1,13 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|503,00EUR
|-1,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|347,64EUR
|-0,45 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,43EUR
|-0,34 %
|Long
|1
|0,00
|117,26EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,138EUR
|+0,24 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.