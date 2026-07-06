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    Rüstungsdeal voraus?

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    Lockheed Martin führt Übernahme-Rennen um Ultra Maritime an

    Lockheed Martin steht vor der Übernahme von Ultra Maritime und könnte damit einen Rüstungsdeal im Volumen von 3,5 Milliarden US-Dollar im Marinesektor abschließen.

    Für Sie zusammengefasst
    Rüstungsdeal voraus? - Lockheed Martin führt Übernahme-Rennen um Ultra Maritime an
    Foto: Dall-E

    Laut CNBC führt der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin derzeit das Bieterrennen um den britisch-amerikanischen Marineverteidigungsspezialisten Ultra Maritime an. Das mögliche Transaktionsvolumen beläuft sich auf rund 3,5 Milliarden US-Dollar.

    Sollte die Übernahme zustande kommen, würde Lockheed Martin seine Position im Bereich maritimer Verteidigungstechnologien erheblich ausbauen und gleichzeitig von der weltweit steigenden Nachfrage nach moderner Unterwasser- und U-Boot-Abwehrtechnologie profitieren.

    Die Aktie von Lockheed Martin schloss zuletzt mit einem Plus von 4,6 Prozent bei 545,91 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat das Papier 12,8 Prozent an Wert gewonnen.

    Verkaufsprozess befindet sich in entscheidender Phase

    Den Informationen zufolge beraten Guggenheim sowie JPMorgan den Verkäufer bei der Transaktion. Eigentümer von Ultra Maritime ist derzeit die Beteiligungsgesellschaft Advent International, die das Unternehmen im Rahmen eines Verkaufsprozesses veräußern möchte.

    Bereits in der vergangenen Woche hatte die Financial Times berichtet, dass sich die Gespräche in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Eine Einigung könnte bereits in den kommenden Tagen offiziell bekannt gegeben werden. Eine endgültige Vereinbarung wurde bislang jedoch nicht bestätigt.

    Advent International hatte Ultra Maritime Anfang 2026 zum Verkauf gestellt und dabei eine Bewertung von mehr als drei Milliarden britischen Pfund beziehungsweise rund vier Milliarden US-Dollar angestrebt.

     

    Strategisch wichtiger Spezialist für U-Boot-Abwehr

    Ultra Maritime zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Technologien für die maritime Verteidigung. Das Unternehmen entwickelt unter anderem Systeme zur U-Boot-Ortung, Sonartechnik sowie elektronische Kampfführungssysteme.

    Zum Portfolio gehören außerdem moderne Radartechnologien und Gegenmaßnahmen zum Schutz von Kriegsschiffen gegen Torpedoangriffe. Angesichts der zunehmenden Bedeutung maritimer Sicherheit und wachsender geopolitischer Spannungen gelten diese Fähigkeiten als strategisch besonders wertvoll.

    Vor allem westliche Marinen investieren derzeit verstärkt in die Modernisierung ihrer Flotten sowie in Technologien zur Überwachung und Sicherung kritischer Seewege.

    Lockheed Martin baut Verteidigungsportfolio weiter aus

    Für Lockheed Martin würde die Übernahme nahtlos in die langfristige Unternehmensstrategie passen. Der US-Konzern zählt zu den größten Rüstungsunternehmen der Welt und ist unter anderem Hersteller des Mehrzweckkampfflugzeugs F-35 Lightning II sowie zahlreicher Raketen- und Luftverteidigungssysteme.

    Darüber hinaus produziert das Unternehmen Präzisionsmunition, Raketensysteme und Verteidigungstechnologien für Luft-, Land-, See- und Weltraumanwendungen. Eine Akquisition von Ultra Maritime würde insbesondere das Geschäft im Marinebereich stärken und neue Wachstumsmöglichkeiten im internationalen Verteidigungsmarkt eröffnen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Lockheed Martin Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,02 % und einem Kurs von 478,9EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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