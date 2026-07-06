China feuert Rakete in Pazifik - Sorge in Region

Laut Chinas Volksbefreiungsarmee handelte es sich um einen routinemäßigen Test im Rahmen jährlicher Militärübungen, der im Einklang mit dem Völkerrecht steht. Betroffene Staaten seien im Vorfeld darüber benachrichtigt worden. Der Test habe sich nicht gegen einzelne Länder gerichtet, betonte die Armee in ihrer Mitteilung.

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Armee hat im Pazifik nach eigenen Angaben eine Rakete abgefeuert. Der Test der strategischen Rakete mit einem Übungssprengkopf sei erfolgreich verlaufen, teilte die Marine mit. Das Geschoss wurde demnach von einem Atom-U-Boot abgefeuert und landete in dem anvisierten Zielgebiet. Nähere Angaben zu einem eher seltenen Test dieser Art machte die Armee zunächst nicht.

Raketentests werden selten bekannt



Länder in der Region äußerten sich besorgt. "Australien hat gegenüber China unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass wir dies als destabilisierend für die Region betrachten", sagte Australiens Außenministerin Penny Wong laut Medienberichten über die Übung. Japan brachte Peking gegenüber seine Besorgnis über chinesische Militäraktivitäten zum Ausdruck, wie das Verteidigungsministerium auf der Online-Plattform X mitteilte.

Tests ballistischer Raketen, die womöglich auch atomare Sprengköpfe tragen können, gibt China eher selten bekannt. Im September 2024 hatte die Volksbefreiungsarmee überraschend erstmals seit Jahrzehnten wieder eine Interkontinentalrakete mit einer Sprengkopfattrappe in den Pazifischen Ozean abgefeuert. Der Test hatte damals für großes Aufsehen gesorgt.

China beginnt Übung mit Russland



Chinas Militär übt regelmäßig auf dem Land, in der Luft und im Meer. Erst am Montag begann eine Marineübung zusammen mit russischen Kriegsschiffen in Gewässern nahe der nordchinesischen Küstenstadt Qingdao. Die jährlich abgehaltene Übung steht dieses Jahr unter dem Motto "gemeinsam auf Bedrohungen der Sicherheit auf See reagieren", wie das Verteidigungsministerium mitteilte./jon/DP/mis



