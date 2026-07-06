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    Ivanti kündigt Vertriebspartnerschaft mit QBS Software für die DACH-Region an

    QBS Software unterstützt Ivanti-Partner mit dedizierten Ressourcen für Angebotskalkulation, Deal-Support und Onboarding in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

    FRANKFURT, Deutschland, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Ivanti, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise-IT- und Sicherheitssoftware, gibt eine Vertriebspartnerschaft mit QBS Software bekannt. Die Zusammenarbeit ist Teilder Anpassung des Vertriebsmodells von Ivanti in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

    Ivanti Logo

    Mit Wirkung zum 8. August 2026 übernimmt QBS Software die Vertriebsverantwortung in der Region und fungiert künftig als Distributor für Neukundengeschäft und Vertragsverlängerungen (Renewals) in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

    QBS Software stellt ein dediziertes Ivanti-Supportteam bereit, das Partner bei Angebotserstellung, Proof of Concepts und in Vertriebsprozessen unterstützt. Dadurch profitieren Partner von schnelleren Reaktionszeiten und einer verbesserten Betreuung während des gesamten Vertriebsprozesses. Ziel  ist es, die Zusammenarbeit mit Ivanti zu vereinfachen, operative Abläufe zu optimieren und ein konsistenteres Partnererlebnis in der gesamten Region zu schaffen.

    "Wir freuen uns, Ivanti bei QBS willkommen zu heißen. Diese Partnerschaft stärkt unsere Position als führender Software-Value-Distributor, erweitert unser Portfolio für Security- und IT-Management-Lösungen und schafft neue Wachstumschancen für unsere Partner. Gemeinsam werden wir unsere Partner dabei unterstützen, den Erfolg ihrer Kunden durch tiefgehende Expertise, außergewöhnlichen Support und die Skalierbarkeit der QBS-Plattform zu beschleunigen", sagte Oliver Roth, Chief Commercial Officer bei QBS Software.

    "Partner stehen im Mittelpunkt der Art und Weise, wie Ivanti Mehrwert für seine Kunden schafft", sagte Claus Nussbaum, Area Vice President, Enterprise Channel Sales, EMEA Central bei Ivanti. „Bei dieser Änderung geht es darum, das tägliche Geschäft unserer Partner zu verbessern – durch einen einfacheren Zugang zu Ressourcen, schnelleren Support und einen konsistenteren Weg, Geschäfte mit Ivanti abzuwickeln. QBS bringt umfassende Expertise und ein engagiertes Support-Modell mit, um diesen Wandel zu unterstützen und Partnern mehr Sicherheit bei der Weiterentwicklung ihrer Vertriebschancen zu geben."

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    PR Newswire (dt.)
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