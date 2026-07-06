🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Govee gewinnt BEST OF DESIGN Award 2026 von SCHÖNER WOHNEN

    Auszeichnung für Design, das Räume verwandelt und Wohnkultur neu interpretiert

    BERLIN, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Große Freude bei Govee: Mit den Möbelstücken „Govee Tree Floor Lamp" und „Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL" wurde das Unternehmen mit dem renommierten BEST OF DESIGN Award 2026 von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnet. Der Award zählt zu den wichtigsten Designauszeichnungen der deutschsprachigen Interior-Welt und würdigt Produkte, die Ästhetik, Innovation und zeitgemäßes Wohnen auf besondere Weise vereinen.

    Die „Govee Tree Floor Lamp" und die „Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL" stehen exemplarisch für eine neue Generation von Interior Design: klare Linien, hochwertige Materialien und eine Gestaltung, die nicht nur Räume prägt, sondern Atmosphäre schafft. Mit ihrer eigenständigen Formensprache und ihrem Anspruch an Qualität und Wohnlichkeit überzeugten beiden Leuchten die Jury von SCHÖNER WOHNEN.

    Vergeben wird die Auszeichnung von der Redaktion der führenden deutschen Wohnzeitschrift SCHÖNER WOHNEN. Prämiert werden Entwürfe, die Design und Alltag intelligent verbinden und zugleich Impulse für modernes Wohnen setzen.

    „Diese Auszeichnung bedeutet uns sehr viel. Sie bestätigt unseren Anspruch, Möbel zu gestalten, die Menschen langfristig begleiten, inspirieren und ihr Zuhause bereichern", erklärt Eric Wu, CEO von Govee.

    Der BEST OF DESIGN Award wird 2026 bereits zum sechsten Mal vergeben. Ausgezeichnet werden herausragende Neuheiten aus den Bereichen Möbel, Leuchten, Küchen, Bad und Interior Accessoires.

    Über Govee

    Seit 2017 entwickelt Govee innovative, energieeffiziente und benutzerfreundliche Lichtlösungen für den gesamten Wohnbereich. Ob Wohnzimmer, Gaming-Setup oder Außenbereich: Govee steht für smarte Beleuchtung, die Alltagsmomente in individuelle Lichtstimmungen verwandelt. Unter dem Motto „Life is Colorful" bringt Govee Farbe in jedes Zuhause, schafft emotionale Verbindungen und macht alltägliche Erlebnisse ein Stück heller und lebendiger. Weitere Informationen finden Sie unter govee.com.

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-gewinnt-best-of-design-award-2026-von-schoner-wohnen-302818130.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Govee gewinnt BEST OF DESIGN Award 2026 von SCHÖNER WOHNEN Auszeichnung für Design, das Räume verwandelt und Wohnkultur neu interpretiertBERLIN, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ - Große Freude bei Govee: Mit den Möbelstücken „Govee Tree Floor Lamp" und „Govee Table Lamp 2 Pro x Sound by JBL" wurde das Unternehmen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     