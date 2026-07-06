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    Mehr als jeder Zweite gegen geplante Job-Befristungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehrheit lehnt Ausweitung sachgrundloser Befristung ab
    • 54 Prozent lehnen Reform, 26 Prozent befürworten sie
    • Sachgrundlose Befristung bis 48 Monate geplant
    Mehr als jeder Zweite gegen geplante Job-Befristungen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als die Hälfte der Deutschen ist gegen die von der Koalition geplante Ausweitung der sachgrundlosen Befristung bei Einstellungen. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur lehnen die Reform insgesamt 54 Prozent ab, 26 Prozent befürworten sie.

    33 Prozent der Befragten lehnen die Pläne "voll und ganz ab", weitere 21 Prozent "eher". 8 Prozent befürworten die Reform "voll und ganz", weitere 18 Prozent "eher". 19 Prozent machten keine Angabe oder waren unentschieden. Für die Umfrage wurden am 2. und 3. Juli 6.200 Erwachsene in Deutschland befragt. Die Umfrage ist den Angaben nach repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

    Die Regierungskoalition plant im Zuge der Sozialstaatsreformen die Möglichkeit einer längeren Befristung von Arbeitsverhältnissen. Sachgrundlose Befristungen sollen für bis Ende 2030 eingestellte Arbeitnehmer bis zu 48 Monate möglich werden und sechsmal verlängert werden dürfen, wie aus den Ergebnissen des Koalitionsausschusses hervorgeht./cab/DP/zb






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