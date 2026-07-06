🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    IvyBears überschreitet die Marke von 2,5 Millionen Abonnenten und 40 Millionen Aufrufen und baut sein globales „Kids-&-Family"-Universum aus

    Aufbauend auf einer Einzelhandelsmarke, die bereits in über 60 Ländern vertreten ist, baut IvyBears sein Unterhaltungsuniversum weiter aus – mit monatlichen Episoden, neuen Charakteren und dem kommenden Edutainment-Spin-off „The Dr. Muppy Show"

    DÜSSELDORF, Deutschland, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- IvyBears, die schnell wachsende IP für Kinder- und Familienunterhaltung des Gründers Kaan Haylaz, hat nur wenige Wochen nach dem Start der animierten Inhalte im Mai 2026 die Marke von 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten und 40 Millionen kumulierten Aufrufen überschritten.

    Dr. Muppy inside his laboratory, part of IvyBears’ upcoming character-led edutainment spin-off “The Dr. Muppy Show,” produced by Moontrail Animation Studios (credit: IvyBears / Moontrail Animation Studios)

    Die neueste Folge, „IvyBears Kapitel 3: The Stolen Idol" erreichte innerhalb von drei Tagen 3 Millionen Aufrufe und stärkte damit die Dynamik des IvyBears-Universums und seines wachsenden internationalen Publikums weiter.

    IvyBears positioniert sich 2026 als eine der dynamischsten neuen unabhängigen IP-Einführungen für Kinder und Familien.

    Eine andere Art von Franchise: Das „Reversed Flywheel"

    Im Gegensatz zu traditionellen Unterhaltungs-Franchises begann IvyBears nicht mit Inhalten und stieg erst später in den Bereich der Konsumgüter ein. Die Marke wurde genau umgekehrt aufgebaut.

    Noch bevor die Zeichentrickserie startete, hatte IvyBears bereits eine Präsenz im Einzelhandel in über 60 Ländern etabliert und so eine reale Akzeptanz bei den Verbrauchern geschaffen, bevor die Expansion in den Unterhaltungsbereich erfolgte. Diese Grundlage unterstützt nun die Entwicklung von IvyBears zu einem globalen, charakterorientierten Franchise, das die Bereiche Animation, Musik, Konsumgüter, Lizenzierung und Rundfunk umfasst.

    Kaan Haylaz, Gründer und CEO von IvyBears, sagte: „Animation ist seit meiner Kindheit meine Leidenschaft – der Grund, warum ich Film studiert habe, und einer der Gründe, warum es IvyBears überhaupt gibt. Als ich dieses IP aufbaute, traf ich jedoch eine bewusste Entscheidung: die Marke zunächst weltweit zu etablieren, sie bei Verbrauchern auf realen Märkten zu beweisen und sie erst dann auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken. Die meisten Franchises gehen den umgekehrten Weg. Wir nennen es das ‚Reversed Flywheel'."

    Das Modell bietet IvyBears einen einzigartigen Ausgangspunkt: eine globale Basis im Bereich Konsumgüter, kombiniert mit einer schnell wachsenden Unterhaltungsplattform und einem sich ausweitenden Universum origineller Figuren.

    Produziert von Moontrail Animation Studios

    Das animierte IvyBears-Universum wird von Moontrail Animation Studios produziert, dem firmeneigenen Animationsstudio, das von Haylaz gegründet wurde.

    Seite 1 von 3 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    IvyBears überschreitet die Marke von 2,5 Millionen Abonnenten und 40 Millionen Aufrufen und baut sein globales „Kids-&-Family"-Universum aus Aufbauend auf einer Einzelhandelsmarke, die bereits in über 60 Ländern vertreten ist, baut IvyBears sein Unterhaltungsuniversum weiter aus – mit monatlichen Episoden, neuen Charakteren und dem kommenden Edutainment-Spin-off „The Dr. Muppy …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     