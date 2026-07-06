IvyBears überschreitet die Marke von 2,5 Millionen Abonnenten und 40 Millionen Aufrufen und baut sein globales „Kids-&-Family"-Universum aus

DÜSSELDORF, Deutschland, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- IvyBears, die schnell wachsende IP für Kinder- und Familienunterhaltung des Gründers Kaan Haylaz, hat nur wenige Wochen nach dem Start der animierten Inhalte im Mai 2026 die Marke von 2,5 Millionen YouTube-Abonnenten und 40 Millionen kumulierten Aufrufen überschritten.

Aufbauend auf einer Einzelhandelsmarke, die bereits in über 60 Ländern vertreten ist, baut IvyBears sein Unterhaltungsuniversum weiter aus – mit monatlichen Episoden, neuen Charakteren und dem kommenden Edutainment-Spin-off „The Dr. Muppy Show"

Die neueste Folge, „IvyBears Kapitel 3: The Stolen Idol" erreichte innerhalb von drei Tagen 3 Millionen Aufrufe und stärkte damit die Dynamik des IvyBears-Universums und seines wachsenden internationalen Publikums weiter.

IvyBears positioniert sich 2026 als eine der dynamischsten neuen unabhängigen IP-Einführungen für Kinder und Familien.

Eine andere Art von Franchise: Das „Reversed Flywheel"

Im Gegensatz zu traditionellen Unterhaltungs-Franchises begann IvyBears nicht mit Inhalten und stieg erst später in den Bereich der Konsumgüter ein. Die Marke wurde genau umgekehrt aufgebaut.

Noch bevor die Zeichentrickserie startete, hatte IvyBears bereits eine Präsenz im Einzelhandel in über 60 Ländern etabliert und so eine reale Akzeptanz bei den Verbrauchern geschaffen, bevor die Expansion in den Unterhaltungsbereich erfolgte. Diese Grundlage unterstützt nun die Entwicklung von IvyBears zu einem globalen, charakterorientierten Franchise, das die Bereiche Animation, Musik, Konsumgüter, Lizenzierung und Rundfunk umfasst.

Kaan Haylaz, Gründer und CEO von IvyBears, sagte: „Animation ist seit meiner Kindheit meine Leidenschaft – der Grund, warum ich Film studiert habe, und einer der Gründe, warum es IvyBears überhaupt gibt. Als ich dieses IP aufbaute, traf ich jedoch eine bewusste Entscheidung: die Marke zunächst weltweit zu etablieren, sie bei Verbrauchern auf realen Märkten zu beweisen und sie erst dann auf dem Bildschirm zum Leben zu erwecken. Die meisten Franchises gehen den umgekehrten Weg. Wir nennen es das ‚Reversed Flywheel'."

Das Modell bietet IvyBears einen einzigartigen Ausgangspunkt: eine globale Basis im Bereich Konsumgüter, kombiniert mit einer schnell wachsenden Unterhaltungsplattform und einem sich ausweitenden Universum origineller Figuren.

Produziert von Moontrail Animation Studios

Das animierte IvyBears-Universum wird von Moontrail Animation Studios produziert, dem firmeneigenen Animationsstudio, das von Haylaz gegründet wurde.