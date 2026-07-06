JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 299,88 US-Dollar auf "Hold" belassen. Seitdem der US-Konzern die Preise für Mac und iPad angehoben habe, beobachtete Edison Lee auf chinesischen Internetplattformen ungewöhnliche Rabatte auf das iPhone 17, wie er am Sonntag schrieb. Da es sich hierbei wahrscheinlich um Initiativen der Verkäufer handele, dürfte Apple davon netto profitieren./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 11:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 267,8EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edison Lee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 299,88
Kursziel alt: 299,88
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Edison Lee
Analysiertes Unternehmen: APPLE INC
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 299,88
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Währung: USD
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