JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet mit einem Kursziel von 360 Pence auf "Underweight" belassen. Die mit Castlelake grundsätzlich vereinbarte Übernahme der Billigfluglinie für 690 Pence je Aktie bedeute noch keine verbindliche Offerte des US-Investors, betonte Harry Gowers am Sonntag. Für eine solche sei die Frist bis zum 3. August verlängert worden. Gowers rechnet aber damit, dass die Aktie nun in Richtung der etwa erwartungsgemäßen 690 Pence steigen wird. Die entscheidenden Fragen seien, ob die vereinbarte Eigentümer- und Kontrollstruktur die Unternehmensgremien sowie die Wettbewerbsbehörden zufriedenstellten und ob ein Gegengebot auftauchen werde. So könnten etwa Air France-KLM, IAG und die Lufthansa Interesse an Teilen des Easyjet-Liniennetzes an wichtigen Flughäfen haben. Mit Blick auf die hohen wettbewerbsrechtlichen Hürden hätte die Lufthansa wohl die besten Karten. Sie sei aber ähnlich wie Air France-KLM gerade mit anderen, kleineren Übernahmen beschäftigt./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 10:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2026 / 10:27 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +13,95 % und einem Kurs von 7,37EUR auf Tradegate (06. Juli 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: EASYJET

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,6

Kursziel alt: 3,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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