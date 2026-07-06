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    Deutschland

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    Auftragseingang legt stärker als erwartet zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Auftragseingang Mai saisonbereinigt plus 1,9 Prozent
    • Bloomberg-Volkswirte erwarteten nur rund 1 Prozent
    • Aprilrückgang revidiert von 3,8 auf 3,2 Prozent
    Deutschland - Auftragseingang legt stärker als erwartet zu
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Nach dem Rückschlag im April hat der Auftragseingang im Mai wieder zugelegt. Der Anstieg fiel zudem deutlich höher aus als von Experten erwartet. Die Aufträge stiegen im Mai im Vergleich zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 1,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Von Bloomberg befragte Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Zudem fiel der April-Rückgang aktuellen Daten zufolge nicht so stark aus, wie zunächst angenommen. Die Statistiker revidierten den Rückgang von 3,8 Prozent auf 3,2 Prozent. Im Mai profitierte die Industrie unter anderem von Großaufträgen. Ohne die Berücksichtigung dieser Orders sei der Auftragseingang um 1,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat gestiegen./zb/stk






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